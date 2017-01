Welcome! Log into your account

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique il y a quelques minutes, le Président Yaya Jammeh après 2 heures de négociations avec les chefs d’état Alpha Condé et Mohamed Ould Abdel Aziz. Finalement, pour ne pas gêner le caractère strictement confidentiel des discussions, l’homme d’affaires gambien, Amadou Samba , propriétaire d’une licence de téléphonie Africel Gambia, d’une cimenterie Gamcen, d’une société d’eau minérale Gamwater, a pris congé de son ami de Président gzmbien. Le milliardaire Amadou Samba est le dernier des fidèles Mohicans de ce qui reste de letablishment Jammeh. L’homme fort de Banjul exige des garanties de la Cedeao, Nations Unies et de l’Union africaine.

