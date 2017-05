Habitués à voir leur président malmener ses interlocuteurs, les journalistes américains ont littéralement disséqué l’échange entre les deux présidents.

POLITIQUE – C’était un moment manifestement très attendu par la presse outre-Atlantique. Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump se sont rencontrés pour la première fois ce jeudi 25 mai à l’occasion d’un déjeuner diplomatique qui s’est tenu à l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles. Si les deux chefs d’Etat ont échangé des amabilités devant les caméras, leur longue et ferme poignée de main a passionné les médias américains qui ont littéralement disséqué le geste sur les réseaux sociaux et dans leurs colonnes.

Il est vrai que Donald Trump a tendance à serrer la main de ses interlocuteurs avec une vigueur peu commune, les attirant parfois brutalement à lui d’un geste bien peu diplomate. Une habitude dont plusieurs dirigeants étrangers ont déjà fait les frais et qui fait à chaque fois couler beaucoup d’encre dans la presse américaine.

Pour vous faire votre propre avis, voici la vidéo (avec ralenti) de la fameuse poignée de main du jour entre les deux présidents.

A première vue, rien d’anormal. Mais pas aux yeux des journalistes accrédités à la Maison-Blanche qui ont livré d’étonnantes analyses de la séquence.

“Leur poignée de main a suscité l’étonnement. Le président américain de 70 ans et son homologue français de 39 ans se sont donnés la main, entamant un salut viril qui s’est achevé en poignée de la mort bon enfant. Les mâchoires serrées, leur visage alternant entre sourires et grimaces, les deux hommes se sont serrés la main jusqu’à ce que les jointures de M. Trump pâlissent. A un moment, le président a essayé de retirer sa main, mais M. Macron a agrippé sa main encore plus fort et a continué à la serrer. Finalement, la seconde fois, M. Trump s’est retiré et M. Macron l’a laissé partir.”

Un autre compte-rendu de la rencontre réalisé par le chef du Washington Post à la Maison Blanche faisait lui aussi état d’une poignée de main “d’une durée prolongée”. “Les deux présidents se sont attrapés la main avec une intensité extrême, leurs jointures tournant au blanc, les mâchoire serrées et les visages fermés”.

Macron, un “mâle alpha” à la main ferme

L’analyse politique de cette poignée de main réalisée par certains de nos confrères américains vaut elle aussi le détour. “Trump et Macron apprennent à se connaître avec une poignée de main féroce”, titre le Washington Post pour qui le président français “a signalé par sa ferme poigne à son homologue américain qu’il n’était pas le seul mâle alpha dans la pièce”.

Un journaliste du journal britannique The Guardian est allé jusqu’à qualifier la poignée de main de “jujitsu”.

Incredible White House pool report on Trump/Macron handshake jujitsu pic.twitter.com/SYNmTZbRaE — Martin Hodgson (@MartinxHodgson) 25 mai 2017

De son côté, l’agence de presse Reuters qualifiait le moment de “diplomatie de la poignée de main”. “La détermination de Macron pourrait servir de leçon à la chancelière allemande Angela Merkel qui, lors d’une récente visite au Bureau Oval, avait vainement essayé de serrer la main de Donald Trump“, analyse de manière osée le rédacteur de la dépêche.

Au même moment, d’autres journalistes américains réalisaient des zooms de la main de Donald Trump tentant d’échapper à la poignée de son interlocuteur…

This is helluva handshake between Pres Trump and Macron (pic via @Stcrow): pic.twitter.com/eglMEb6Bx1 — Frank Thorp V (@frankthorp) 25 mai 2017

Best thing about this is not the handshake itself but Macron acting like it’s totally normal 👋🏼 pic.twitter.com/nE15KO84yt — Miriam Elder (@MiriamElder) 25 mai 2017

… tandis que d’autres préféraient tourner la séquence en dérision, certains allant même jusqu’à attribuer des points au président français pour avoir résisté à la poigne du milliardaire américain.

Exclusive photo of the Trump/Macron handshake: pic.twitter.com/YzOMLrsu2K — Ben Kesling (@bkesling) 25 mai 2017

Here’s that handshake again… France 1: Les Etats Unis 0 pic.twitter.com/gFySjOM6OZ — John Fraher (@johnfraher) 25 mai 2017

Rappelons que le premier ministre canadien Justin Trudeau avait, bien avant Emmanuel Macron, lui aussi réussi à déjouer le piège de la poignée de main de Donald Trump.

Par huffingtonpost.fr/ 25/05/2017 16:18