– A l’occasion du 18ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres, le Souverain a bien voulu accorder Sa grâce à 1.178 personnes, dont certaines se trouvent en détention et d’autres en état de liberté, condamnées par les différents tribunaux du Royaume, indique samedi un communiqué du ministère de la Justice.

“Louange à Dieu, et Paix et Salut sur le Prophète et Ses compagnons.

Dans le cadre de la liesse générale qui accompagne les célébrations par l’ensemble des Marocains du 18ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres, et qui consacrent la mobilisation totale et permanente du peuple marocain autour de Sa Majesté, garant de la sécurité de la Nation, son unité et sa stabilité, pour la réussite du processus du développement global et le parachèvement des fondements du modèle démocratique et moderne du Royaume, lequel est basé essentiellement sur la réalisation d’une croissance économique accélérée, le renforcement de la solidarité sociale en concomitance avec le respect des droits et des devoirs et des valeurs sacrées nationales et la primauté de l’intérêt suprême de la nation.

En concrétisation de la haute bienveillance et bonté de Sa Majesté le Roi et de Sa volonté d’associer les pensionnaires des établissements pénitentiaires à cette joie, d’intégrer ceux parmi eux qui adhèrent à des programmes de mise à niveau et de réinsertion, dans la société, Sa Majesté, que Dieu le Préserve, a bien voulu accorder Sa grâce à un ensemble de personnes, dont certaines sont en détention et d’autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du Royaume.

Ces personnes, au nombre de 1.178, se répartissent comme suit :

* Les bénéficiaires de la grâce royale qui se trouvent en état de détention sont au nombre de 911 détenus se répartissant comme suit :

– Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 04 détenus.

– Réduction de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 881 détenus.

– Commutation de la peine capitale en perpétuité au profit d’un détenu.

– Commutation de la peine à perpétuité en peine à temps au profit de 25 détenus.

* Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en état de liberté sont au nombre de 267 personnes se répartissant comme suit :

– Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 58 personnes.

– Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 07 personnes.

– Grâce sur les peines d’emprisonnement et d’amende au profit de 22 personnes.

– Grâce sur la peine d’amende au profit de 180 personnes.

Total général: 1.178.

En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a bien voulu accorder Sa Grâce à un ensemble de détenus qui n’ont pas commis de crimes ou d’actes gravissimes lors des événements qu’a connus la région d’Al Hoceima en considération de leur situation familiale et humaine et en concrétisation de la Haute bienveillance et la bonté dont Sa Majesté, que Dieu Le préserve, entoure Ses fidèles sujets et particulièrement les fils de cette région.

Partant de ces mêmes considérations et à l’occasion de cette glorieuse Fête, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu accorder Sa Grâce aux jeunes appartenant au Parti de la Justice et du Développement détenus pour apologie du terrorisme.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer Sa gloire, couronner Ses grands efforts de succès et réaliser Ses aspirations pour la Nation en termes de grandeur, de gloire, de prospérité, de sécurité et de stabilité. Puisse le Très-Haut renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et la quiétude, et de combler SM le Roi en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Dieu l’audient exauce les voeux de ceux qui L’implorent”.