Le porte-parole du nouveau président républicain n’a pas donné de précisions sur la façon dont cette taxe fonctionnerait ni quand elle serait mise en place mais a affirmé qu’elle pourrait faire partie d’une réforme globale de la fiscalité. “Cela permet clairement d’assurer le financement de façon à ce que le contribuable américain soit respecté”, a-t-il ajouté, affirmant que ce projet avait été évoqué avec les élus de la Chambre des représentants comme du Sénat . Donald Trump a signé mercredi un décret donnant le coup d’envoi, largement symbolique à ce stade, au projet de construction d’un mur renforcé le long de l’immense frontière entre les États-Unis et le Mexique, sa promesse de campagne la plus emblématique.

Le financement de la construction de ce mur visant à endiguer l’immigration clandestine a suscité de vives tensions entre les deux pays. “En faisant cela, nous pouvons récolter 10 milliards de dollars par an et facilement payer pour le mur grâce à ce seul mécanisme”, a déclaré Sean Spicer aux journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One de retour de Philadelphie.

Donald Trump avait lancé dans la journée sur Twitter à Enrique Peña Nieto : “Si le Mexique n’est pas prêt à payer le mur, ce serait mieux d’annuler la rencontre à venir”… et le président mexicain avait annulé sa venue . Le ton monte et l’administration américaine cherche maintenant à trouver des solutions pour financer la construction du mur. La dernière en date ? Le président Trump envisage maintenant de financer la construction du mur à la frontière avec le Mexique en imposant une taxe de 20 % sur tous les produits venus de ce pays, a déclaré son porte-parole jeudi.

