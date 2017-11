La quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se tient depuis hier, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), en présence de trois chefs d’Etat africains.

Outre le président sénégalais Macky Sall, ses homologues du Rwanda Paul Kagamé et du Mali Ibrahima Boubacar Keïta prennent part à cette rencontre.

Le Premier ministre tchadien Albert Pahimi Padacké, la ministre française de la Défense, Florence Parly, le président de la Commission de l’Union africaine(UA), Moussa Faki Mahamat, entre autres, assistent aussi à ce forum.

Le forum est axé sur les “nouveaux enjeux stratégiques” du continent et autour du thème “Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées”.

Dans son discours à l’ouverture de la quatrième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, Macky Sall a déclaré la guerre aux terroristes : « Face aux nouvelles menaces, les missions classiques de maintien de la paix ne sont plus adaptées. C’est le cas notamment avec la MINUSMA au Mali, sans doute l’une des missions de paix les plus meurtrières pour les casques bleus ».

Dans la lutte contre le terrorisme, le président Sall a souligné que « l’échange de renseignement et sa coordination » sont indispensables.

« Nous devons intégrer davantage les risques liés aux Etats faillis. Chaque fois qu’un Etat est affaibli d’une façon ou d’une autre, chaque fois que ses ressorts sont cassés, le vide se crée, le chaos et l’insécurité s’installent. L’Etat failli offre un sanctuaire de rêve pour tous les réseaux mafieux et criminels, y compris ceux de l’émigration clandestine, parce qu’en face, il n’y a plus de loi, ni d’autorité organisée pour combattre et freiner ces groupes », a affirmé le président sénégalais.