StigmatisĂ© en France pour ses dĂ©bordements, le Franco-BĂ©ninois Kemi Seba s’est refait une vie de polĂ©miste au SĂ©nĂ©gal, oĂč il rĂ©sidait depuis 2011. Mais sa croisade contre le franc CFA lui a valu, le 6 septembre, d’en ĂȘtre expulsĂ© sans prĂ©avis.

À chaque intervention publique, il monte sur scĂšne tel un boxeur entrant sur le ring. Épaules carrĂ©es, dĂ©marche chaloupĂ©e, regard menaçant, il semble toiser un adversaire imaginaire. Le 19 aoĂ»t, place de l’ObĂ©lisque, Ă Dakar, il n’y avait pas de scĂšne mais Kemi Seba, 35 ans, a « fait le taf » devant la grappe de journalistes sĂ©nĂ©galais et les quelque 250 personnes rĂ©unies Ă l’occasion de la journĂ©e contre la Françafrique. Un Ă©vĂ©nement qu’il a lui-mĂȘme lancĂ© et qui se tenait le mĂȘme jour dans dix autres grandes villes du continent, de Bamako Ă Libreville, en passant par Abidjan et Douala.

« Au XXIe siĂšcle, chaque peuple a normalement le droit de possĂ©der sa propre monnaie et de dĂ©cider de son avenir politique », dĂ©clame l’orateur du jour. Joignant le geste Ă la parole, cet adepte revendiquĂ© de la provocation brandit, devant une haie de sympathisants, un billet de 5 000 F CFA (7,60 euros), et l’enflamme. PrĂ©sident de l’association Urgences panafricanistes, crĂ©Ă©e en dĂ©cembre 2015 Ă Dakar, le Franco-BĂ©ninois Kemi Seba (Stellio Capo Chichi pour l’état civil)considĂšre en effet que le plaidoyer en faveur de la « souverainetĂ© » des pays de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest-africaine (UEMOA) et de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (Cemac) est l’urgence du moment. Et lorsqu’on l’interroge sur la façon dont cet autodafĂ© aura Ă©tĂ© perçu dans un pays oĂč une telle somme reprĂ©sente, pour certains, l’équivalent de plusieurs jours de labeur, il se justifie aussitĂŽt, revendiquant un train de vie modeste : « Cette semaine-lĂ , ma famille et moi ne disposions que de 10 000 F CFA pour nos dĂ©penses. Nous avons tout de mĂȘme dĂ©cidĂ© que j’en sacrifierais la moitiĂ©, symboliquement. »

AprĂšs Rebeuss, la relaxe

Un sacrilĂšge fiduciaire qui lui a valu un bref passage Ă la prison de Rebeuss, avant de bĂ©nĂ©ficier d’une relaxe, le 29 aoĂ»t. Mais quelques jours aprĂšs sa libĂ©ration, prĂ©textant « les propos dĂ©sobligeants qu’il formule Ă l’encontre des chefs d’État et dirigeants africains » et considĂ©rant sa prĂ©sence sur le territoire sĂ©nĂ©galais comme « une menace grave pour l’ordre public », les autoritĂ©s sĂ©nĂ©galaises dĂ©cidaient de l’expulser sans prĂ©avis vers la France.

Nous sommes passĂ©s d’une contestation identitaire Ă une contestation sociale, et mĂȘme gĂ©opolitique, affirme le prĂ©dicateur

Jeune Afrique l’avait croisĂ© Ă Stockholm en octobre 2016, Ă l’occasion d’une journĂ©e en faveur de la libĂ©ration de l’Ivoirien Laurent Gbagbo dont il Ă©tait l’invitĂ© de marque, aprĂšs avoir constatĂ© trois ans plus tĂŽt, Ă Dakar, l’évolution inattendue de cet ancien fantassin du suprĂ©macisme « black », Ă qui un antisionisme virulent a longtemps tenu lieu de baĂŻonnette. Ses excĂšs en tout genre (verbaux comme physiques), les condamnations dont il a fait l’objet en France – oĂč le mouvement Tribu Ka, qu’il avait fondĂ©, a Ă©tĂ© dissous en 2006 –, ainsi que ses frĂ©quentations sulfureuses – des Français Alain Soral et DieudonnĂ© Ă l’Iranien Mahmoud Ahmadinejad – font encore les choux gras de la presse parisienne, qui le tient pour un antisĂ©mite incurable. Lui-mĂȘme affirme pourtant avoir tournĂ© cette page, et avoir rompu tout lien avec Soral et Dieudonné : « Quand je vivais en rĂ©gion parisienne, je voyais mon peuple humiliĂ©, soumis Ă la nĂ©grophobie. J’ai Ă©tĂ© trĂšs provocateur, c’est vrai. Pour moi, c’était “les Noirs contre le reste du monde”. Mais en voyageant et en prenant de l’ñge, mon combat s’est dĂ©racialisĂ©. Nous sommes passĂ©s d’une contestation identitaire Ă une contestation sociale, et mĂȘme gĂ©opolitique. »

Au fil des derniers mois, Kemi Seba a Ă©toffĂ© son pedigree de « polĂ©miste et confĂ©rencier panafricain », ainsi qu’il se dĂ©finit lui-mĂȘme. Chroniqueur sur la chaĂźne Vox Africa, aprĂšs avoir longtemps eu son rond de serviette dans Le Grand Rendez-Vous (un talk-show diffusĂ© sur la chaĂźne sĂ©nĂ©galaise 2STV), ce prĂ©dicateur cultivĂ© et Ă©loquent, initialement formĂ© au sein de la branche française de Nation of Islam avant de suivre l’enseignement du philosophe et Ă©gyptologue gabonais GrĂ©goire Biyogo, a rĂ©cemment pris la tĂȘte de la croisade contre le franc CFA. En dĂ©cembre 2016, Ă l’occasion de sa visite d’État en France, le prĂ©sident sĂ©nĂ©galais Macky Sall exprimait – sans toutefois fermer la porte Ă un dĂ©bat de fond – son attachement Ă cette monnaie ombilicale qui relie toujours Ă la France la plupart de ses ex-colonies du continent. « Si on arrive Ă nous prouver, sans considĂ©ration politicienne, qu’il faut choisir une autre voie, nous serons assez autonomes et responsables pour l’emprunter. En attendant, le franc CFA est une bonne monnaie Ă garder. »

Un donneur de leçons débarqué de la région parisienne ?

Kemi Seba le pourfend aussitĂŽt, lui reprochant, sans s’embarrasser de nuances, une dĂ©claration d’« amour pour l’esclavage Ă©conomique, la soumission politique et la dĂ©pendance endĂ©mique vis-Ă -vis de l’oligarchie française
 » Sur les rĂ©seaux sociaux, le Franco-BĂ©ninois rĂ©colte ici des bravos, lĂ une volĂ©e de bois vert de la part de Twittos qui voient en lui un donneur de leçons dĂ©barquĂ© de la rĂ©gion parisienne pour guider vers l’émancipation des Ouest-Africains qui ne lui avaient pourtant rien demandĂ©.

Au lendemain de cet anathĂšme, Urgences panafricanistes lance officiellement le Front anti-CFA (le sigle dĂ©signant Ă la fois la monnaie honnie et le Colonialisme français en Afrique). « J’attendais un dĂ©clic, Macky Sall nous l’a offert », explique l’intĂ©ressĂ©. Une poignĂ©e de VIP rejoignent l’initiative, comme le musicien Alpha Blondy, l’animateur de RFI Claudy Siar ou Toussaint Alain, un ancien conseiller de Laurent Gbagbo. « Kemi est un homme de son temps. Avec son verbe, sa jeunesse et sa fougue, il Ɠuvre Ă sa façon en faveur d’une sensibilisation nĂ©cessaire sur ces enjeux, comme les pĂšres fondateurs Ă leur Ă©poque », estime ce dernier.

En janvier 2017, une premiĂšre journĂ©e de mobilisation est organisĂ©e dans une quinzaine d’États en Afrique et ailleurs. Le 11 fĂ©vrier, quarante villes dans pas moins de trente pays sont concernĂ©es. À Paris, un ancien directeur gĂ©nĂ©ral de la Banque centrale d’Argentine, Pedro Biscay, se joint aux manifestants. À Abidjan, c’est Mamadou Koulibaly, l’ex-prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale ivoirienne, qui vient grossir leurs rangs. Kemi Seba exulte. « Jusqu’ici les Ă©conomistes critiques s’étaient enfermĂ©s dans un jargon qui n’était pas accessible Ă la rue. Notre ambition, c’est de faire du bruit et de sensibiliser Ă cette question les sociĂ©tĂ©s civiles », revendique-t-il. Surfant sur les rĂ©seaux sociaux – sa page Facebook totalisait plus de 360 000 « fans » au 11 septembre – et sur un rĂ©seau de sympathisants actifs sur au moins trois continents, Kemi Seba impose la contestation du franc CFA dans l’agenda citoyen du continent.

Le polĂ©miste voit dĂ©sormais en Idriss DĂ©by Itno l’un des fers de lance, au niveau Ă©tatique, de la contestation anti-CFA

En 2017, il s’est rendu Ă N’Djamena, en fĂ©vrier, oĂč l’a reçu le ministre tchadien de la Justice, Ahmat Mahamat Hassan, puis Ă Ouagadougou, oĂč sa dĂ©lĂ©gation a rencontrĂ©, en mai, Salifou Diallo, le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale – dĂ©cĂ©dĂ© le 19 aoĂ»t, le jour mĂȘme de la manifestation anti-Françafrique. Le polĂ©miste voit dĂ©sormais en Idriss DĂ©by Itno l’un des fers de lance, au niveau Ă©tatique, de la contestation anti-CFA. « MĂȘme si je ne suis pas toujours d’accord avec son parcours et sa gouvernance, je constate un changement notable dans son discours concernant la souverainetĂ© des pays africains, notamment sur la question du franc CFA. Je ne veux pas ĂȘtre laudateur Ă son Ă©gard mais je ressens chez lui, depuis quelque temps, une rupture Ă©pistĂ©mologique. »

Quand on lui demande quels autres leaders continentaux lui inspirent le respect, il admet que « le tableau est trĂšs sombre ». Outre l’activiste rasta malien Ras Bath et le transfuge sud-africain de l’ANC Julius Malema – avec qui il partage le goĂ»t de la provocation et un nĂ©grocentrisme offensif –, rien Ă l’horizon, hormis les figures mythiques de la lutte pour l’indĂ©pendance. Et d’entonner le slogan phare de son association : « Ce que les Ă©lites africaines ne font pas pour le peuple, il est temps que le peuple le fasse par lui-mĂȘme. »

Le procùs de Y’en a marre

À Dakar, oĂč il rĂ©sidait depuis 2011, Kemi Seba a toutefois maille Ă partir avec une sociĂ©tĂ© civile dont certains pans le considĂšrent comme un produit d’importation. Il est vrai que cet ambassadeur itinĂ©rant d’un panafricanisme radical, rĂ©tif Ă toute influence extĂ©rieure, n’a pas l’habitude de prendre des gants, si ce n’est pour boxer. En janvier 2014, sur le plateau du Grand Rendez-Vous, il avait ainsi « clashĂ© » le rappeur Fou malade, l’un des piliers de Y’en a marre, instruisant le procĂšs du mouvement sĂ©nĂ©galais sans mĂȘme laisser Ă son interlocuteur la possibilitĂ© d’en caser une : « Y’en a marre a reçu les financements d’ONG qui ne sont pas les amies des Africains, dont Oxfam. Ce sont des officines mondialistes qui sont les nouveaux relais du colonialisme sur le continent ! » ObsĂ©dĂ© par la main invisible qui, sous la houlette du milliardaire amĂ©ricain George Soros (fondateur de l’Open Society Institute), noyauterait diverses organisations africaines de la sociĂ©tĂ© civile, Kemi Seba entretient avec certaines d’entre elles des relations en dents de scie. « Mes dĂ©tracteurs sont bien moins nombreux que ceux qui me soutiennent », se console l’intĂ©ressĂ©, qui assure bĂ©nĂ©ficier, partout oĂč il se rend, du « soutien des masses africaines ». De fait, lors de son procĂšs Ă Dakar, comme le jour de son expulsion, les rappeurs Didier Awadi, Thiat (du groupe Keur Gui) et Fou malade Ă©taient prĂ©sents et solidaires. Sans rancune.

Le doigt de Kemi, aussi grossier puisse-t-il nous paraßtre, pointe une lune qui existe bel et bien et un problÚme qui est réel, explique Felwine Sarr

Le 26 aoĂ»t, sur son blog, le philosophe sĂ©nĂ©galais Hady Ba rĂ©duisait Kemi Seba Ă un « afroclown » venu en Afrique « faire du thĂ©Ăątre sur notre misĂšre et prendre un peu de ce qui ne nous a pas Ă©tĂ© volĂ© par nos dirigeants pour nous tenir un discours prĂ©tendument rĂ©volutionnaire, mais sans effet ». Deux jours plus tard, sur le site français Le Monde Afrique, son compatriote Felwine Sarr, Ă©conomiste et Ă©crivain, plus subtil et mieux informĂ©, s’interrogeait, Ă la suite de l’affaire du billet : « Le doigt de Kemi, aussi grossier puisse-t-il nous paraĂźtre, pointe une lune qui existe bel et bien et un problĂšme qui est rĂ©el : les rapports de domination Ă©conomique, politique et militaire, qui font que, malgrĂ© des indĂ©pendances obtenues dans les annĂ©es 1960 pour la plupart des nations africaines, la dĂ©colonisation est un processus qui est loin d’ĂȘtre achevĂ©. »

Loin de la lune, au fond de l’eau, Kemi Seba, qui promet pour bientĂŽt « un nouvel Ă©lectrochoc pour provoquer le dĂ©bat », rappelle sa devise fĂ©tiche : « Ils ont voulu me noyer, ils m’ont appris l’apnĂ©e. »