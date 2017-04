PRESIDENTIELLE Selon des résultats provisoires à 20h, Emmanuel Macron obtient 23,7% des voix et Marine Le Pen 2,.7% ….

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle. Le candidat d’En Marche ! obtient ce dimanche 23,7 % devant celle du Front national avec 21,7 % selon les estimations des instituts Ipsos, Harris Interactive et Elabe à 20h.

La troisième place est encore indécise entre le candidat Les Républicains François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, recueillant à cette heure entre 19,5 % à 20,3% des voix.

Douche froide pour le candidat socialiste Benoît Hamon, qui recueille entre 6,2 % et 7% des voix. Figure ensuite Nicolas Dupont-Aignan totalise 5%, Jean Lassalle (1,5 %), Philippe Poutou (1,2 %) François Asselineau (0,8 %), Nathalie Arthaud (0,7 %) et Jacques Cheminade (0,2 %).

Duel inédit

Ce match Emmanuel Macron-Marine Le Pen pour l’Elysée est inédit. C’est la première fois sous la Ve République que la droite est absente du second tour. C’est aussi la première fois qu’aucun des deux grands partis qui ont dominé la vie électorale depuis près d’un demi-siècle, Les Républicains (LR) et le Parti socialiste, n’y est présent.

Jamais élu, l’ancien ministre Emmanuel Macron semble en bonne position pour emporter le second tour de l’élection, le 7 mai. Il deviendrait alors, à 39 ans, le plus jeune président de la République de l’Histoire. Quant à Marine Le Pen, elle permet au Front national d’accéder à un second tour, comme en 2002.

Le taux de participation de ce premier tour devrait avoisiner 78 à 81%, selon les estimations des instituts. Il était de 79,5% en 2012.

Source: 20minutes.fr