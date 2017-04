Alors que les candidats à la présidentielle passaient leur dernier grand oral sur France 2, un policier a été tué et deux autres blessés jeudi soir lors d’une fusillade sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris, dont l’auteur a été abattu. Le parquet antiterroriste s’est presque aussitôt saisi de l’enquête, tandis que le Premier ministre Bernard Cazeneuve a rejoint François Hollande à l’Elysée pour une réunion de crise. Le chef de l’Etat prendra ensuite la parole. Sans tarder, le président américain Donald Trump a quant à lui réagi : “il semble que ce soit une attaque terroriste”, a-t-il déclaré.

Des policiers ont été pris pour cibles par des tirs vers 21 h00 sur la célèbre avenue des Champs-Elysées. Un policier a été tué et deux autres blessés, a annoncé le ministère de l’Intérieur. L’agresseur a été “abattu en riposte”, a expliqué le ministère. Une source judiciaire a confirmé le décès de l’assaillant. Selon l’agence Reuters, un autre policier a perdu la vie dans l’attaque.

UPDATE: Second policeman dies of wounds from Paris shooting – police source. Live video: https://t.co/WcNpRQiZsx pic.twitter.com/2NKk4qD0Ux — Reuters Top News (@Reuters) 20 avril 2017

La préfecture de police a souligné que les circonstances de l’attaque n’étaient “pas déterminées”. “L’agresseur est arrivé en voiture, est sorti. Il a ouvert le feu sur le car de police à l’arme automatique, a tué l’un des policiers et à essayé de s’en prendre aux autres en courant”, a rapporté une source policière. Le quartier a été bouclé et d’importantes forces de police ont été déployées. Un hélicoptère survolait la zone dans la soirée.

“Panique au métro”

Choukri Chouanine, gérant d’un restaurant situé rue de Ponthieu, dans une rue adjacente, a raconté avoir entendu une “fusillade brève” mais avec “beaucoup de tirs”. “On a dû cacher nos clients dans nos sous-sols”, a-t-il ajouté. Un autre témoin, qui n’a pas voulu donner son nom, a expliqué qu’il se trouvait à “dix mètres” de la fusillade. “On a entendu des tirs comme une pétarade et on a vu une attaque sur des policiers, on est partis en courant”, a-t-il dit. “C’était la panique au métro Franklin-Roosevelt, les gens couraient dans tous les sens”, a raconté une femme qui se trouvait aux abords des Champs-Elysées. On ne connaissait pas dans l’immédiat les motifs de cette fusillade.

Une présidentielle sous tension

Plusieurs candidats à la présidentielle ont réagit soit en direct sur France 2 soit sur les réseaux sociaux à cette attaque en plein coeur de Paris.

Ce soir, je veux témoigner toute ma solidarité à l’égard de nos forces de l’ordre. pic.twitter.com/aUiBacywpW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 avril 2017

Émotion et solidarité pour nos forces de l’ordre, à nouveau prises pour cible. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 avril 2017

Cette attaque intervient à trois jours de l’élection présidentielle et en plein dernier grand oral télévisé des onze candidats à l’Elysée. Ce scrutin, très indécis, est placé sous très haute surveillance et se tiendra pour la première fois dans l’histoire de la Ve République sous le régime de l’état d’urgence, instauré dans la foulée des attentats du 13 novembre 2015, les plus meurtriers jamais commis dans le pays avec 130 morts. La menace djihadiste reste en effet très forte. Une série d’attaques, parfois de masse, ont fait 238 morts depuis 2015, ciblant notamment la célèbre Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016 (86 morts). Et un nouvel attentat a été déjoué selon les autorités avec l’arrestation, mardi, de deux hommes soupçonnés de préparer “une action violente” et “imminente”. Clément Baur, 23 ans, et Mahiedine Merabet, 29 ans, ont été interpellés à la sortie d’un appartement de Marseille, où les enquêteurs ont retrouvé un arsenal important composé d’armes et 3 kg d’explosif artisanal, du TATP, dont une partie prêt à l’emploi. Les recherches visant les deux hommes, tous deux fichés S, s’étaient intensifiées après l’interception par les renseignements, le 12 avril, d’une vidéo d’allégeance ou de revendication destinée à des membres du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Publié le 20/04/2017 à 21:30 | Le Point.fr