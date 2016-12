Welcome! Log into your account

Pourtant quelques heures plus tôt le porte-parole de la coalition d’Adama Barrow, le candidat victorieux , semblait tendre la main au président sortant. L’assurant qu’il n’y a aucune menace de poursuite et qu’il a droit, comme chaque Gambien, à la liberté de mouvement et de quitter le pays.

« Nul ne peut me priver de la victoire, à l’exception de Dieu », ce sont les mots de Yahya Jammeh, le président gambien, qui a d’abord reconnu sa défaite avant de brutalement changer d’avis et de contester les résultats de l’élection présidentielle. Alors est-ce par peur d’être poursuivi ? Yayah Jammeh est apparu très agacé ce mardi soir évoquant tour à tour la Cour pénale internationale ou encore l’ancien président libérien condamné Charles Taylor.

