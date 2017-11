La ‘’Global Shapers Community-Hub de Bamako’’ invite les jeunes maliens à se joindre à elle pour accueillir leurs homologues du continent qui sont en route pour le Mali du 21 au 23 décembre à l’occasion des journées ‘’Open Africa’’ qui aspirent à initier une Afrique sans frontière et ouverte à tous les africains.

L’appel a été lancé mardi dernier au cours d’une conférence de presse organisée par les représentants de Global Sappers au Mali au Cré’riz Café à Bamako Coura.

C’était en présence de M. Hamidou Doumbia, curator du réseau de Global Shapers Community-Hub de Bamako et Mme Haby Fané, membre du réseau.

Selon les conférenciers, lors du Forum Economique Mondiale (WEF) en Afrique du Sud en mai 2017, les Global Shapers ont décidé de mettre en place un projet, intitulé ‘’Open Africa’’ aspirant à initier une Afrique ‘’sans frontière’’ et ‘’ouverte’’ à tous les africains, et dans laquelle voyager ne serait pas synonyme de contraintes en matière de visa et la barrière douanières.

« La délégation qui est composée d’une dizaine de jeunes Shapers voyage en bus à travers l’Afrique et a pris départ en septembre 2017 à Durban. Leur tournée se terminera lors du sommet de l’Union Africaine en février 2018 », ont-ils ajouté.

Les représentants du réseau de Bamako ont ensuite annoncé que les missionnaires ont déjà traversé plusieurs pays (9 au total) et seront au Mali le 21 décembre 2017 prochain avec des d’anecdotes à partager avec leurs homologues maliens.

C’est dans ce cadre que, la Global Shpers Community-Hub de Bamako invite tous les jeunes maliens à se joindre à elle pour accueillir leurs homologues et exhorte chacun à manifester son intérêt en participant aux différents panels de discussions et activités qui seront organisés lors des journées ‘’Open Africa’’ du 21 au 23 décembre 2017 à Bamako.

Hamidou Doumbia curator du mandat (2017-2018) du réseau de Bamako a rappelé que La global Shapers Community est un réseau de jeunes de 20 à 33 ans, appelés les shapers (influenceurs). « C’est une communauté de jeunes rattachée au forum Economique Mondial (WEF), à but non lucratif. L’organisation est fondée en 1971 à Davos en Suisse par Klauss Schwab », ajoute-t-il.

Selon lui, l’objectif c’est de regrouper les jeunes de divers talents pour améliorer la situation des populations de leur communauté.

A ses dires, le Hub de Bamako qui a été fondé en novembre 2011 par Birama Konaré, est de nos jours considéré comme l’un des réseaux les plus efficaces.

Dans son intervention, Mme Haby Fané, membre du réseau est revenue sur son voyage avec trois autres membres du réseau du 26 au 29 octobre dernier à Addis Abeba à l’occasion de Shape Africa, (rencontre régionale annuelle des hubs d’Afrique) pour réfléchir et échanger sur les problématiques du continent africain.

Cette année, la rencontre s’est déroulée sous le thème ‘’Our Africa, our history ‘’signifie ‘’notre Afrique, notre histoire’’. C’est un thème très parlant puisqué, dira Mme Fané, les shapers sont convaincus que les actions et les échanges d’aujourd’hui influeront sur les récits de l’histoire de l’Afrique de demain.

La représentante de Global Shapers Community-Hub de Bamako a aussi indique que leur séjour a été très riche intellectuellement et culturellement. Aux dires de Mme Fané, les échanges ont entre autres portés sur l’identité culturelle, la démocratie, la solidarité africaine. « Nous avons aussi parlé de l’agenda 2063, qui est à la fois une vision et un plan d ‘action appelant tous les segments de la société africaine à travailler ensemble pour construire une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun », conclura Mme Fané.

Djibril Kayentao

