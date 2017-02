Le Président guinéen Alpha Condé va lancer samedi 4 février 2017 les travaux de construction de la ligne d’interconnexion électrique longue de 1677 km devant relier les quatre pays de l’OMVG ( Guinée Conakry, Gambie, Guinée Bissau et Sénégal). Coût du financement : 722 millions de dollars Us. Exclusif

L’organisation pour la mise en valeur du Fleuve Gambie passe à la vitesse supérieure. Les travaux de ce méga projet d’interconnexion électrique qui a nécessité des investissements de l’ordre de 722 millions de dollars US, devant relier les quatre pays ( Guinée Conakry, Sénégal, Gambie et Guinée Bissau ) seront lancés samedi prochain par le Président guinéen, Alpha Condé en compagnie du Haut – commissaire de l’OMVG, du ministre de l’énergie et de l’hydraulique de Guinée, du président du Conseil des ministres de l’institution, du président de la conférence des chefs d’état et de gouvernement de l’organisation et du Président de la BAD, M. Adesina Akinwumi. Ce projet d’intégration sous régionale prioritaire du NEPAD et de l’EEEOA/ WAPP qui comprend le Réseau d’interconnexion de 1677 km de longueur et d’une capacité de transit de 800 MW constitue un maillon stratégique dans la mise à disponibilité de l’électricité aux pays ayant en partage le patrimoine du fleuve Gambie. Une visite du site de l’aménagement hydroélectrique de Souapiti est au menu de cette journée

Ismael AIDARA

Confidentiel Afrique