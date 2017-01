Welcome! Log into your account

Et les liens sont restés et Donald Trump s’en souvient ?

Je crois que le président Trump cherche une victoire dans le Moyen-Orient. Et il voit que l’Etat islamique ne contrôle plus de territoires en Libye. Donc c’est une question de concurrence entre les différents clans, les clans de Benghazi, les clans de Tripoli, les clans du Fezzan. Il est possible que monsieur Trump vise la Libye comme un premier endroit dans le Moyen-Orient pour une négociation victorieuse.

Ce n’est pas encore décidé. Ils cherchent maintenant. Le monsieur qui est en tête de liste, c’est le docteur J. Peter Pham qui préside les études africaines dans Atlantic Council [Conseil de l’Atlantique]. C’est un think tank de Washington, c’est très prestigieux. Il parle français, il connaît l’Afrique mieux que n’importe qui et il est Républicain surtout.

Je ne crois pas. Je crois qu’il ne va même pas réfléchir sur l’Afrique pendant quatre mois. C’est la dernière priorité pour lui. Il faut comprendre qu’il y a autour de lui des Républicains, des membres du Congrès, par exemple le président de la Commission des Affaires étrangères, monsieur [Edward] Royce, [élu] de Californie. Il s’intéresse à l’Afrique et c’est lui qui pousse l’administration à augmenter les sanctions sur Kabila et son gouvernement. Donc il va donner des conseils à Trump, pour qu’il continue la même politique qu’Obama.

Le 12 décembre 2016, Barack Obama, via le Trésor américain, a infligé des sanctions financières contre deux personnages-clé du régime de Joseph Kabila au Congo-Kinshasa, à savoir l’ancien vice Premier ministre Evariste Boshab et l’actuel chef des services de Renseignement, Kalev Mutondo [Agence nationale de renseignements (ANR)]. Est-ce une façon pour Barack Obama de forcer la main de son successeur ?

Je crois qu’il y a eu un malentendu. Les gens autour de monsieur Trump étaient en Floride avec lui et j’ai l’impression qu’ils veulent prendre une initiative en Libye pour faire la paix dans ce pays. Donc ils ont fait appel au président Sassou-Nguesso qui préside la Commission de l’Union africaine sur la Libye. Mais il y a eu malentendu, il n’était pas invité pour voir monsieur Trump. Et je crois que c’était maladroit [de la part] de monsieur Trump de ne pas, au moins, passer quelques minutes avec le président Sassou.

