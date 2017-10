Elle est une amie de longue date d’Harvey Weinstein, le producteur américain accusé de viols et d’agressions sexuelles. Sur la BBC, Hillary Clinton a félicité les femmes qui ont osé prendre la parole, et a saisi l’occasion pour évoquer “le sexisme et la misogynie” de Donald Trump. “Je crois qu’il est important de ne pas seulement se concentrer sur [Harvey Weinstein] et sur ce qui va découler de ces histoires”, a-t-elle débuté, avant de pointer du doigt Donald Trump.

Nous avons quand même quelqu’un qui a admis être un agresseur sexuel dans le bureau ovale. Nous devons instituer le fait de s’opposer à ce genre de comportements, qui sont sexistes et misogynes.

Hillary Clinton BBC

Hillary Clinton a aussi commenté l’attitude du président américain vis-à-vis d’Angela Merkel et Theresa May pour démontrer le sexisme et la misogynie de Donald Trump. Selon la démocrate, le fait qu’il n’ait pas tendu une seule fois la main à la chancelière allemande lors de son passage à la Maison Blanche est un signe de méfiance.

Retrouvez cet article sur Francetv info