Robert Mugabe, prĂ©sident du Zimbabwe, fĂŞte ses 93 ans, il est le plus vieux chef d’Etat en exercice du monde. Il a annoncĂ© se prĂ©senter Ă nouveau Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle organisĂ©e l’annĂ©e prochaine.

Robert Mugabe a annoncĂ© se prĂ©senter Ă nouveau Ă Â l’Ă©lection prĂ©sidentielle en 2018. Il est prĂ©sident du Zimbabwe depuis depuis 1990, et il en Ă©tait devenu le Premier ministre en 1980, il y a donc 37 ans, avant que François Mitterrand ne devienne prĂ©sident de la RĂ©publique.

Il y a en revanche des choses qui ne changent pas en France, c’est le prĂ©sentateur du 13 heures de TF1 qui annonce la victoire de Robert Mugabe et du Front patriotique. Jean-Pierre Pernaud : “Robert Mugabe a Ă©tĂ© chargĂ© de former le gouvernement du futur Etat indĂ©pendant du Zimbabwe, un nom qui va remplacer celui de RhodĂ©sie. Robert Mugabe est marxiste, il est le principal chef de la guerilla. Sa victoire inquiète les 230 000 Blancs de RhodĂ©sie.”Â

Robert Mugabe : un guerrier

En 1980, Mugabe a déjà 56 ans et un long passé de révolutionnaire, lui qui a pris les armes dans les années 1960 contre les colons britanniques en Rhodésie du Sud, le nom colonial du Zimbabwe, et qui a ensuite mené une guérilla contre le pays devenu indépendant, mais totalement dominé par les anciens colons blancs qui ne représentaient que 5 à 10 % de la population du pays.Mugabe s’inscrit pleinement dans le combat contre la colonisation et son substitut rhodésien. Et cette légitimité, tirée de ce combat anticolonial, Mugabe va la prolonger presque indéfiniment.

En avril 2000, alors que les oppositions Ă son pouvoir personnel grondent, il dĂ©cide la confiscation pure et simple, sans compensation, des terres des fermiers blancs. Et il le justifie ainsi : “Il faut que la Grande-Bretagne comprenne, qu’elle reconnaisse sa responsabilitĂ© coloniale en ce qui concerne la terre.” Une dizaine de fermiers blancs seront assassinĂ©s.Pour faire taire les oppositions, Mugabe jouait sur le reflexe anticolonial.

Une fortune qui dérange

Despote ayant muselé l’opposition et la presse, il est à la tête d’un Etat en faillite totale. Lui et sa famille sont à la tête d’une fortune colossale. Il est le chef d’Etat le mieux payé au monde avec 46 millions d’euros par an. À cet égard, Mugabe n’incarne pas uniquement la lutte contre la colonisation, il incarne également les travers les plus scandaleux des Etats post-coloniaux.

Thomas Snégaroff

