La polémique est partie dès le décès de la jeune fille. «Si on entre au gouvernement, on expulsera massivement les immigrés», a affirmé Matteo Salvini, le leader de la Ligue du Nord (extrême droite). A l’autre bout du spectre politique, le député de gauche Giovanni (…)

Passée par la Libye, Sandrine Bakayoko était en Italie avec son compagnon depuis quatre mois. Elle s’est évanouie dans les toilettes du centre d’hébergement, puis a été retrouvée inerte lundi 2 janvier vers midi, selon des témoins. L’ambulance est arrivée à 14 heures : les médecins ont déclaré être partis juste après avoir reçu l’appel, et avoir essayé de la réanimer, sans résultat. Le parquet de Venise a ouvert une enquête et a demandé son autopsie. «Elle était malade depuis des jours, a expliqué le compagnon de la jeune femme au Corriere della Sera. L’endroit n’était pas adapté pour les femmes.» La révolte a commencé dans la soirée de lundi et a duré pendant plusieurs heures : les migrants ont brûlé des meubles et les employés se sont barricadés dans les bureaux. Personne n’a été blessé.

