La Commission électorale fait face à de nombreux défis.

D’abord, qui sera en charge de l’organisation des¬†nouvelles √©lections¬†? La Cour supr√™me pourrait pointer la responsabilit√© de certains de ses agents dans les irr√©gularit√©s du premier scrutin. Et puis, l’opposition menace de boycotter les nouvelles √©lections si la Commission n’acc√®de pas √† ses demandes. Parmi celles-ci, la d√©mission de plusieurs hauts cadres de l’IEBC et un changement de fournisseur de mat√©riel √©lectoral. Depuis, la Commission se montre divis√©e et a perdu en l√©gitimit√©.

Dans ce cadre, est-elle pr√™te √† mettre en place les r√©formes n√©cessaires apr√®s le verdict final de la Cour supr√™me¬†? Et surtout, en aura-t-elle le temps avant le 17 octobre¬†? Cette date a √©t√© approuv√©e par Uhuru Kenyatta, mais elle est¬† pr√©matur√©e selon les analystes, et rejet√©e par l’opposition. Mais aussi par la soci√©t√©¬†OT Morpho, qui a fourni les bo√ģtiers √©lectoraux. Des bo√ģtiers qui doivent √™tre mis √† jour et am√©lior√©s avant le nouveau scrutin. Dans un document pr√©sent√© √† la Commission vendredi, la soci√©t√© fran√ßaise d√©nonce un manque de temps, et propose d’organiser les √©lections plus tard en octobre.