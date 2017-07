La diplomatie selon Trump (rĂ©gulièrement Ă©pinglĂ© pour le temps qu’il passe sur Twitter ou ses terrains de golf).

INTERNATIONAL – La CorĂ©e du Nord a tirĂ© un nouveau missile balistique ce lundi 3 juillet dans la nuit, provoquant une vive rĂ©action du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump qui a demandĂ© sur Twitter Ă PĂ©kin de “mettre fin Ă cette absurditĂ© une bonne fois pour toutes”.

Ce nouveau tir est intervenu la veille de la fĂŞte de l’indĂ©pendance amĂ©ricaine, quelques jours après un premier sommet entre les prĂ©sidents amĂ©ricain et sud-corĂ©en consacrĂ© Ă la menace nord-corĂ©enne.

Il s’inscrit dans une longue sĂ©rie d’essais de missiles en violation de nombreuses rĂ©solutions internationales qui, assorties de sanctions, interdisent Ă Pyongyang de dĂ©velopper ses programmes balistique et nuclĂ©aire.

Après ce nouveau tir, l’agence de presse du rĂ©gime nord-corĂ©en a indiquĂ© que les autoritĂ©s allaient faire “une annonce importante”, Ă 15h heure locale (8h30 Ă Paris).

“Missile balistique non identifiĂ©

Ce “missile balistique non identifiĂ©” a Ă©tĂ© lancĂ© depuis un site proche de Banghyon, dans la province de Phyongan Nord, frontalière de la Chine, a indiquĂ© l’Ă©tat-major interarmes sud-corĂ©en dans un communiquĂ©.

L’armĂ©e amĂ©ricaine a affirmĂ© qu’il s’agissait d’un projectile de portĂ©e intermĂ©diaire et qu’il avait volĂ© pendant 37 minutes, soit une durĂ©e inhabituellement longue. Il a selon l’armĂ©e sud-corĂ©enne parcouru “plus de 930 kilomètres”.

Le missile est tombé dans la zone économique exclusive nippone, soit à moins de 200 milles nautiques des côtes du Japon. Il a également atteint une altitude estimée à plus de 2500 kilomètres, selon les autorités nippones.

David Wright, scientifique membre de l’association Union of concerned scientists, a estimĂ© que les donnĂ©es disponibles pointaient vers une nette augmentation de la portĂ©e des missiles nord-corĂ©ens. Le missile tirĂ© mardi matin a potentiellement effectuĂ© une trajectoire “très incurvĂ©e” et atteint une altitude de plus de 2800 km, a-t-il dit.

“Si les informations sont correctes, ce mĂŞme missile pourrait atteindre une portĂ©e maximale d’environ 6700 km sur une trajectoire standard”, a-t-il Ă©crit sur le blog de cette association. “Cette portĂ©e n’est pas suffisante pour atteindre les 48 Etats ou les plus grandes Ă®les de HawaĂŻ, mais elle serait suffisante pour atteindre tout l’Alaska.”

Shea Cotton, du centre James Martin pour les Ă©tudes sur la non-prolifĂ©ration, basĂ© aux Etats-Unis, a de son cĂ´tĂ© estimĂ© que ce nouveau lancement Ă©tait destinĂ© Ă marquer la fĂŞte nationale amĂ©ricaine.”C’est dĂ©jĂ le 4 juillet en CorĂ©e du Nord”, a-t-il dit sur Twitter. “Je soupçonne qu’ils tirent aujourd’hui un feu d’artifice Ă cause de ça.”

Also, it’s already 4th of July in North Korea. I somewhat suspect they’re shooting off some fireworks today specifically because of that. — Shea Cotton (@Shea_Cotton) 4 juillet 2017

“Rien de mieux Ă faire ?”

“La CorĂ©e du Nord vient juste de lancer un autre missile. Ce type n’a-t-il rien de mieux Ă faire de sa vie?”, a interrogĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain souvent critiquĂ© pour le temps qu’il passe sur Twitter ou ses weekends sur ses terrains de golf (oĂą il s’est rendu ce lundi une 35e fois depuis son investiture).

“Difficile de croire que la CorĂ©e du Sud et le Japon tolĂ©reront cela très longtemps. Peut-ĂŞtre que la Chine va faire un geste fort au sujet de la CorĂ©e du Nord et mettre fin Ă cette absurditĂ© une bonne fois pour toutes!”, a-t-il ajoutĂ©.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juillet 2017

….and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juillet 2017

“Ce tir montre clairement que la menace a augmentĂ©”, a dĂ©clarĂ© de son cĂ´tĂ© aux journalistes le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les Etats-Unis, la CorĂ©e du Sud et le Japon se rĂ©uniront cette semaine en marge du G20, a-t-il ajoutĂ©: “J’encourage aussi le prĂ©sident (chinois) Xi Jinping et le prĂ©sident (russe Vladimir) Poutine Ă prendre davantage de mesures constructives”, a-t-il poursuivi.

La CorĂ©e du Nord a dĂ©jĂ effectuĂ© plusieurs tirs de missile depuis l’Ă©lection de Moon Jae-In en mai, alors mĂŞme que le nouveau prĂ©sident sud-corĂ©en a rĂ©pĂ©tĂ© Ă plusieurs reprises son intention de reprendre le dialogue avec son voisin du nord. En rĂ©ponse Ă ce nouveau tir, le prĂ©sident sud-corĂ©en a convoquĂ© son Conseil de sĂ©curitĂ© nationale.

Par huffingtonpost.fr / 04/07/2017 06:04