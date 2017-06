L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Egypte et le Bahreïn ont, collectivement, établi une liste de 59 individus et 12 institutions qui seraient liées à des activités “terroristes” soutenues, selon eux, par le Qatar. Cette initiative de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Bahreïn et de l’Egypte a été rendue publique dans un communiqué repris par l’agence de presse saoudienne SPA. Le Qatar a rejeté vendredi les accusations “infondées” contenues dans la liste.

La crise a éclaté lundi lorsque l’Arabie saoudite, les Emirats, Bahreïn et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l’accusant d’entretenir des liens avec “des organisations terroristes et des groupes sectaires cherchant à déstabiliser la région, parmi eux les Frères musulmans, Daech (acronyme en arabe du groupe Etat islamique) et el-Qaëda”. Ces pays, qui reprochent aussi au Qatar son rapprochement avec Téhéran, grand rival régional de Riyad, ont imposé de sévères restrictions aériennes et fermé leurs frontières terrestres et maritimes avec le petit émirat gazier.

Les personnes et les organisations figurant sur cette “sont liées au Qatar et sont au service d’un programme politique suspect du Qatar”, indique le communiqué commun de l’Arabie saoudite, des Emirats et de Bahreïn, pays du Golfe voisins du Qatar, ainsi que de l’Egypte. Cela démontre que le Qatar “affirme d’un côté lutter contre le terrorisme alors que d’un autre il soutient, finance et héberge des organisations terroristes”, ajoute la même source.

Sur leur liste noire du terrorisme, les quatre pays ont inclus le guide spirituel des Frères musulmans Youssef al-Qaradawi. Les associations caritatives financées par l’Etat qatari sont également inscrites sur les listes des organisations soutenant le terrorisme, rapporte la chaîne al-Arabiya.

“Accusations infondées”

“Le récent communiqué publié par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte (…) confirme une nouvelle fois des accusations infondées”, a réagi le gouvernement Qatari dans un communiqué vendredi. “Notre position dans la lutte contre le terrorisme est plus forte que celle de beaucoup de signataires de ce communiqué conjoint”, a affirmé le Qatar.

Jeudi, Doha avait affirmé refuser toute intervention dans sa politique étrangère et exclu que la tourmente actuelle dégénère en conflit armé.

Voici les noms rapportés par al-Arabiya :

1. Khalifa Mohammed Turki al-Subaie – qatari

2. Abdelmalek Mohammed Yousef Abdel Salam – jordanien

3. Ashraf Mohammed Yusuf Othman Abdel Salam – jordanien

4. Ibrahim Eissa Al-Hajji Mohammed Al-Baker – qatari

5. Abdulaziz bin Khalifa al-Attiyah – qatari

6. Salem Hassan Khalifa Rashid al-Kuwari – qatari

7. Abdullah Ghanem Muslim al-Khawar – qatari

8. Saad bin Saad Mohammed al-Kaabi – qatari

9. Abdullatif bin Abdullah al-Kuwari – qatari

10. Mohammed Saeed Bin Helwan al-Sakhtari – qatari

11. Abdul Rahman bin Omair al-Nuaimi – qatari

12. Abdul Wahab Mohammed Abdul Rahman al-Hmeikani Рy̩m̩nite

13. Khalifa bin Mohammed al-Rabban – qatari

14. Abdullah Bin Khalid al-Thani – qatari

15. Abdul Rahim Ahmad al-Haram – qatari

16. Hajjaj bin Fahad Hajjaj Mohammed al-Ajmi – koweïtien

17. Mubarak Mohammed al-Ajji – qatari

18. Jaber bin Nasser al-Marri – qatari

19. Yusuf Abdullah al-Qaradawi Р̩gyptien

20. Mohammed Jassim al-Sulaiti – qatari

21. Ali bin Abdullah al-Suwaidi – qatari

22. Hashem Saleh Abdullah al-Awadhi – qatari

23. Ali Mohammed Mohammed al-Salabi – libyen

24. Abdelhakim Belhadj – libyen

25. Mahdi Harati – libyen

26. Ismail Muhammad Mohammed al-Salabi – libyen

27. Al-Sadiq Abdulrahman Ali al-Ghuraini – libyen

28. Hamad Abdullah Al-Futtais al-Marri – qatari

29. Mohamed Ahmed Shawky Islambouli Р̩gyptien

30. Tariq Abdelmagoud Ibrahim al-Zomor Р̩gyptien

31. Mohamed Abdelmaksoud Mohamed Afifi Р̩gyptien

32. Mohamed el-Saghir Abdel Rahim Mohamed Р̩gyptien

33. Wajdi Abdelhamid Mohamed Ghoneim Р̩gyptien

34. Hassan Ahmed Hassan Mohammed Al Dokki Al Houti Р̩mirati

35. Hakem al-Humaidi al-Mutairi – saudo-koweïtien

36. Abdullah Mohammed Sulaiman al-Moheiseni – saoudien

37. Hamed Abdullah Ahmed al-Ali – koweïtien

38. Ayman Ahmed Abdel Ghani Hassanein Р̩gyptien

39. Assem Abdel-Maged Mohamed Madi Р̩gyptien

40. Yahya Aqil Salman Aqeel Р̩gyptien

41. Mohamed Hamada el-Sayed Ibrahim Р̩gyptien

42. Abdel Rahman Mohamed Shokry Abdel Rahman Р̩gyptien

43. Hussein Mohamed Reza Ibrahim Youssef Р̩gyptien

44. Ahmed Abdelhafif Mahmoud Abdelhady Р̩gyptien

45. Muslim Fouad Tafran Р̩gyptien

46. Ayman Mahmoud Sadeq Rifat Р̩gyptien

47. Mohamed Saad Abdel-Naim Ahmed Р̩gyptien

48. Mohamed Saad Abdel Muttalib Abdo Al-Razaki Р̩gyptien

49. Ahmed Fouad Ahmed Gad Beltagy Р̩gyptien

50. Ahmed Ragab Ragab Soliman Р̩gyptien

51. Karim Mohamed Mohamed Abdel Aziz Р̩gyptien

52. Ali Zaki Mohammed Ali Р̩gyptien

53. Naji Ibrahim Ezzouli Р̩gyptien

54. Shehata Fathi Hafez Mohammed Suleiman Р̩gyptien

55. Muhammad Muharram Fahmi Abu Zeid Р̩gyptien

56. Amr Abdel Nasser Abdelhak Abdel-Barry Р̩gyptien

57. Ali Hassan Ibrahim Abdel-Zaher Р̩gyptien

58. Murtada Majeed al-Sindi – bahraïni

59. Ahmed Al-Hassan al-Daski – bahraïni

Liste des entités :

1. Qatar Volunteer Center – Qatar

2. Doha Apple Company (Internet and Technology Support Company) – Qatar

3. Qatar Charity – Qatar

4. Sheikh Eid al-Thani Charity Foundation (Eid Charity) – Qatar

5. Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation for Humanitarian Services – Qatar

6. Saraya Defend Benghazi – Libye

7. Saraya al-Ashtar – Bahreïn

8. February 14 Coalition – Bahreïn

9. The Resistance Brigades – Bahreïn

10. Hezbollah Bahrain – Bahreïn

11. Saraya al-Mukhtar – Bahreïn

12. Harakat Ahrar Bahrain – Bahreïn

Par lorientlejour.com / 09/06/2017