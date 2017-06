Eurêka ! Le président Donald Trump aurait trouvé l’idée qui pourrait enfin lancer le chantier de la construction du mur tant décrié entre le Mexique et l’Amérique. Il souhaite y installer des panneaux solaires. Ce serait une manière pour lui de rendre ce projet plus humain alors que son financement se fait cruellement attendre.

Une des promesses phares, aussi emblématique que loufoque, de la campagne du candidat Trump peine se concrétiser. Il s’agit de la construction du mur tout le long de la frontière commune Mexique-USA au frais de l’Etat mexicain. Décidément, le président américain peine à s’installer dans son fauteuil de chef d’Etat en raison de ses liens supposés avec la Russie mais aussi à cause de ses promesses de campagnes très difficilement réalisables.

L’annonce a été faite lors d’un meeting dans l’Iowa devant une foule entièrement acquise à sa cause. Si cette idée peut être qualifiée d’originale, elle apparait néanmoins comme une tentative assez désespérée de la part d’un président de la République de plus en plus dans l’œil du cyclone, de réaliser une de ses innombrables promesses de campagne. Et le président de lancer : “Je vais vous donner une idée dont personne n’a encore entendu parler: la frontière sud, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil… Nous réfléchissons à la construction du mur comme un mur solaire (…) Cela générerait de l’énergie, et cela le financerait ». Le Mexique ayant fermement refusé de financer ce mur, Trump eut donc cette idée. « Sacrée imagination, hein ? Mon idée… Nous verrons. Ce serait fantastique » a déclaré le Donald.

Il y a plusieurs mois déjà, l’Administration Trump avait lancé un appel à propositions pour la construction du mur, peut-être pour anticiper l’échec très probable du projet initial. En début avril, un homme d’affaires de Las Vegas, Thomas Gleason, aurait évoqué la piste des panneaux solaires. Il est possible que Trump lui ait chipé cette idée pour en faire sienne.

A ce jour, la construction d’un tel ouvrage si coûteux reste à l’état de pur projet. Sous la pression des démocrates, le Congrès américain a refusé pour le moment de s’engager dans son financement, se limitant à débloquer des fonds pour des opérations de maintenance sur les infrastructures existantes. La vraie bataille du financement aura lieu pour le prochain budget, celui de l’année 2018, qui commencera le 1er octobre. Un autre revers à venir pour Trump ?

Ahmed M. Thiam

thiam@journalinfosept.com