La France ne fera pas exception à la règle face, à cette vague qui ravage ceux qui détiennent le monopole du leadership mondial depuis plusieurs décennies et la réticence des peuples aux organisations d’alors conçues pour faciliter diverses coopérations socio-économiques.

Depuis le passage du président Sarkozy à la tête de l’état, les français ont senti le besoin manifeste de rompre avec le traditionnel système politique. Ce dernier se verra refusé un second mandat suite à un bilan catastrophique de l’avis de la plus part de ceux qui l’ont conduit au pouvoir en 2007. Son remplaçant Hollande se montrera beaucoup plus malin en renonçant de lui-même d’être candidat à sa propre succession après un seul mandat. Ce manda même non encore à terme est déjà couronné de chute libre de sa cote de popularité. Aujourd’hui, de la longue liste des onze candidats du premier tour de l’élection, les français ont décidé de confier la magistrature suprême de la république à un candidat inédit entre Mme le Pen et Emanuel Macron, les vainqueurs du premier tour de la présidentielle de cette année. Marine le Pen candidate du front National doit son succès du fait de n’avoir jamais participé à la gestion des affaires au côté du système dénoncé et aussi, reconnue pour sa position ferme et radicale. Mais son anti-immigration et sa position face à L’Union européenne font tourner toutes les situations en sa défaveur. Elle a un programme similaire à celui de TRUMP qui fait peur à toute la communauté internationale d’où une grande coalition autour de celui qui est arrivé en tête du premier tour et à qui profitent tous les sondages. A seulement trente et neuf ans, sous peu Emanuel MACRON était méconnu de la scène politique française. Par sa jeunesse, il affiche l’incarnation de la rupture au vieux système gauche, droit, républicain et autre. Si Emanuel MACRON n’est d’aucune coloration politique, il faut quand même reconnaitre qu’il a reçu d’énormes soutiens de ces partis d’on certains ne sont là que pour barrer la route à Marine le Pen.

Comment sera sa relation avec ces politiques une fois débarrassé de l’ouragan LE PEN ?

Issa Djiguiba