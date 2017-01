Welcome! Log into your account

Ce n’est que vendredi, au cours des ultimes négociations, que le président Obiang aurait offert l’asile à l’ex-chef d’Etat gambien, une offre qui aurait eu le double avantage de rassurer Yahya Jammeh face à d’éventuelles poursuites judiciaires, et de rassurer aussi l’équipe d’Adama Barrow et la Cédéao : « Il fallait mieux qu’il soit le plus éloigné géographiquement possible de Banjul », s’accordent nos interlocuteurs.

Yahya Jammeh, l’ex-président gambien, est donc en exil en Guinée Equatoriale. Il est parti dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier via Conakry où un avion du président Obiang l’attendait pour l’amener à Malabo. Mais, pour le moment, c’est le silence à Malabo. Contactées hier matin, les autorités se refusent même à confirmer l’arrivée de Yahya Jammeh. Mais pourquoi la Guinée Equatoriale ? Cette destination n’est pourtant pas celle qui avait été la plus évoquée au cours des négociations.

