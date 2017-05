L’attaque a Ă©tĂ© menĂ©e par des groupes rivaux contre une base militaire dans le Sud libyen. Au moins 141 personnes, dont la plupart des soldats loyaux Ă l’homme fort de l’Est libyen, le marĂ©chal Khalifa Haftar, ont Ă©tĂ© tuĂ©s. Selon des sources militaires, la 3e Force, un puissant groupe armĂ© de la ville de Misrata (nord), officieusement loyal au gouvernement d’union nationale (GNA), a menĂ© jeudi une attaque contre la base aĂ©rienne de Brak al-Shati, contrĂ´lĂ©e par l’ArmĂ©e nationale libyenne (ANL) autoproclamĂ©e par le marĂ©chal Haftar. Ahmad al-Mesmari, porte-parole de l’ArmĂ©e nationale libyenne a fait Ă©tat vendredi soir de 141 morts et plusieurs blessĂ©s et disparus dans cette attaque.

Parmi les victimes figurent aussi des civils qui travaillaient sur la base ou qui se trouvaient aux alentours, a-t-il prĂ©cisĂ© au cours d’une confĂ©rence de presse. Selon lui, « les soldats tuĂ©s revenaient d’un dĂ©filĂ© militaire dans l’Est de la Libye. La plupart d’entre eux n’Ă©taient pas armĂ©s. Ils ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s ». L’ONU avait Ă©voquĂ© plus tĂ´t un nombre important de morts et « des informations sur des exĂ©cutions » sans donner de dĂ©tails. « Je suis indignĂ© par des informations sur un nombre important de morts, y compris des civils, et des rapports selon lesquels des exĂ©cutions sommaires auraient pu avoir lieu », a rĂ©agi l’Ă©missaire de l’ONU en Libye, Martin Kobler. Le GNA a mis en place une commission d’enquĂŞte et dĂ©cidĂ© de « suspendre le ministre de la DĂ©fense, al-Mahdi al-Barghathi, et le commandant de la 3e Force jusqu’Ă ce que soient identifiĂ©s les responsables » de l’attaque, selon une dĂ©cision parue vendredi soir. Le GNA et le ministère de la DĂ©fense avaient tous deux condamnĂ© l’attaque de jeudi, affirmant ne pas avoir donnĂ© d’ordre en ce sens.

Chaos

La base de Brak al-Shati est situĂ©e Ă Â 650 kilomètres au sud de Tripoli, dans une rĂ©gion dĂ©sertique et marginalisĂ©e, oĂą l’État est quasiment absent depuis que la Libye est plongĂ©e dans le chaos Ă la suite de la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Des affrontements rĂ©guliers y opposent des milices et des tribus pour le contrĂ´le de toutes sortes de trafics très lucratifs avec le Tchad, le Niger et le Soudan voisins. ContrĂ´lant une grande partie de l’est et du sud, le marĂ©chal Haftar est appuyĂ© par le Parlement Ă©lu basĂ© Ă Tobrouk (est), hostile comme lui au GNA qui est issu d’un accord interlibyen signĂ© fin 2015 au Maroc sous l’Ă©gide de l’ONU.

Une rencontre dĂ©but mai Ă Abou Dhabi entre le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, et le marĂ©chal Haftar, a permis un timide rapprochement entre les deux hommes qui avaient convenu d’arrĂŞter une escalade militaire dans le sud. Depuis le dĂ©but du mois d’avril, les forces loyales Ă Haftar avaient en effet menĂ© plusieurs attaques contre la base aĂ©rienne de Tamenhant contrĂ´lĂ©e par la 3e Force, et distante d’une cinquantaine de kilomètres de celle de Brak al-Shati. La base de Tamenhant, situĂ©e près de la ville de Sebha, Ă plus de 600 kilomètres au sud de Tripoli, est convoitĂ©e pour sa position stratĂ©gique. Après sa rencontre avec Fayez al-Sarraj, le marĂ©chal Haftar avait effectivement suspendu son offensive dans le sud.

« Attaque terroriste »

Aguila Saleh, le prĂ©sident du Parlement Ă©lu, a condamnĂ© « l’attaque terroriste perpĂ©trĂ©e par les milices de la 3e Force et par ses alliĂ©s », y voyant « une violation grave de l’accord de trĂŞve conclu Ă Abou Dhabi ». Il a indiquĂ© avoir donnĂ© des directives aux forces armĂ©es afin qu’elles prennent les mesures nĂ©cessaires pour riposter Ă cette offensive, dĂ©fendre le sud et le nettoyer de toutes les milices hors-la-loi ». Le GNA a appelĂ© de son cĂ´tĂ© Ă un cessez-le-feu « immĂ©diat » dans le sud : « Nous avons toujours l’espoir que la raison l’emporte et que s’arrĂŞtent l’escalade et la provocation. » Outre la contestation dans l’est, le GNA, qui s’est installĂ© en mars 2016 à Tripoli, peine Ă©galement Ă contrĂ´ler des dizaines de milices dans l’ouest du pays qui affirment leur appartenance aux forces du GNA mais demeurent hors de tout contrĂ´le.