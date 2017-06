Dans un cas d’abus de position dominante, l’amende la plus importante jamais prononcĂ©e par Bruxelles s’Ă©levait jusqu’alors Ă 1,06 milliard d’euros, contre le gĂ©ant amĂ©ricain des puces informatiques Intel, et remontait Ă 2009.

“Google a abusĂ© de sa position dominante sur le marchĂ© des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix dans ses rĂ©sultats de recherche et en rĂ©trogradant ceux de ses concurrents”, a dĂ©clarĂ© la Commissaire europĂ©enne Ă la Concurrence, Margrethe Vestager, citĂ©e dans un communiquĂ©.

“Ce que Google a fait est illĂ©gal au regard des règles de concurrence de l’UE. Elle a empĂŞchĂ© les autres sociĂ©tĂ©s de livrer concurrence sur la base de leurs mĂ©rites et d’innover. Et surtout, elle a empĂŞchĂ© les consommateurs europĂ©ens de bĂ©nĂ©ficier d’un rĂ©el choix de services et de tirer pleinement profit de l’innovation”, a-t-elle ajoutĂ©.

Cette dĂ©cision survient moins d’un an après la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne de sanctionner un autre gĂ©ant amĂ©ricain, Apple, pour avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d'”avantages fiscaux” indus accordĂ©s par l’Irlande: l’exĂ©cutif europĂ©en avait alors sommĂ© le 30 aoĂ»t 2016 la firme amĂ©ricaine de rembourser Ă Dublin plus de 13 milliards d’euros.

Une telle dĂ©cision dĂ©favorable Ă une entreprise amĂ©ricaine pourrait accentuer les tensions entre Bruxelles et Washington, dĂ©jĂ fortes depuis l’arrivĂ©e de Donald Trump au pouvoir et alors que doit se tenir dans moins de deux semaines un G20 Ă Hambourg, les 7 et 8 juillet.

