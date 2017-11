Dans le cadre de la présentation de cinq finalistes de «Integrity Idol au Mali 2017», le mouvement national Integrity Idol Mali qui œuvre sur le terrain et à travers les médias pour la valorisation de l’intégrité, afin d’encourager et mettre en réseau les fonctionnaires honnêtes et intègres du Mali, le Directeur Pays d’Accountability Lab Mali, Moussa Kondo, en présence de Mirjam Tjassing, premier secrétaire de l’Ambassade des Pays Bas au Mali, a animé une conférence de presse, le mercredi 9 novembre 2017, à l’Hôtel Onomo.

Integrity Idol, rappelle Moussa Kondo, vise une conversation constructive sur la probité, et la responsabilisation de la mise en place d’un réseau de fonctionnaires ayant pour but de lutter contre la corruption. Le mouvement, poursuit-il, met en certitude l’honnêteté qui permet aux Maliens d’appréhender les réalités existantes; de soutenir aussi les changements de comportements susceptibles d’améliorer la vie. Le projet, souligne Moussa Kondo, mobilise de vastes réseaux de jeunes pour appuyer ce processus à la base et l’équipe espère obtenir des milliers de personnes sur l’ensemble du territoire national, à commencer par les enseignants qui veillent à ce que les budgets soient consacrés aux manuels scolaires, aux policiers qui refusent d’accepter des pots-de vins. Il y aura des nominés et l’équipe, qui vérifie les nominations, va sélectionner un panel d’experts respectés et indépendants qui réduira les nominations aux cinq premiers.

Selon l’orateur Kondo Moussa, ces cinq personnes, seront filmées, faisant leur travail, en expliquant pourquoi il est capital d’être intègre et interagir avec d’autres pour garantir leur travail. Le projet s’appuiera sur les campagnes réussies de «Intégrity Idol» dans le monde qui ont transformé les responsables gouvernementaux, locaux en célébrités mondiales et ont généré des réseaux actifs de réformateurs. «La crédibilité et la confiance que le processus a générées ont permis aux gagnants de faire avancer toute une série de réformes, créant don un cycle positif de responsabilité», déclare le directeur d’Intégrity Idol Mali. «On est persuadé qu’il y a du boulot à faire sur la gouvernance au Mali comme dans les pays du monde. La gouvernance c’est la base du développement. Il est plus qu’important, capital d’y travailler la dessus», martèle Mirjam Tjassing. Selon elle, ce projet fête tous les Maliens qui travaillent pour le bien-être du Mali. Il s’agit de ces fonctionnaires intègres et honnêtes qui sont les héros du quotidien et qui méritent d’être accompagnés et soutenus.

H.B. Fofana