Le président de la République Macky Sall a procédé ce jeudi à l’ouverture du premier sommet sur la paix et la sécurité à Diamniadio. Une rencontre initiée par la Fédération pour la paix universelle (Fpu) du docteur Hack Ja Han Moon pour discuter pendant deux jours de la paix et de la sécurité dans le monde.

D’emblée, le chef de l’Etat admet qu’ «en choisissant le Sénégal pour abriter son premier sommet en Afrique, la Fédération pour la paix universelle traduit sa vision inclusive d’un monde meilleur. Une vision par le dialogue et la coexistence pacifique par le dialogue dans le respect de leur diversité ».

Une tribune saisie par le président Sall pour lancer des messages forts à l’endroit des Africains. «Les Africains peuvent garder l’espoir que l’Afrique est le continent de demain mais demain c’est déjà aujourd’hui. Je remercie et j’encourage tous les membres du mouvement déterminés à faire de la paix et du dialogue les principes de base des relations humaines et des rapports entre Nations».

Selon Macky Sall toujours, «l’Afrique doit se dresser fermement contre toutes dérives racistes, xénophobes et négationnistes. Parce que toutes les civilisations sont d’égale dignité». «Je crois en cette Afrique nouvelle, en cette Afrique capable de se prendre en charge, une Afrique qui pense et agit par et pour elle-même. L’Afrique doit s’affirmer et se faire accepter comme partie prenante des acteurs qui définissent les dynamiques du présent et du futur», insiste-t-il.

«L’Afrique, conclut le chef de l’Etat, revendique à juste titre la réforme de la gouvernance mondiale. On ne peut pas gouverner le monde avec les textes de 1945».

Par seneweb.com

Commentaires via Facebook :