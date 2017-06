Le prĂ©sident Emmanuel Macron ne fait dĂ©cidĂ©ment rien comme les autres. Jusqu’Ă prĂ©sent, la tradition voulait que le chef de l’État français fraĂ®chement Ă©lu se rende en AlgĂ©rie pour son premier dĂ©placement au Maghreb. Ce fut le cas pour ses prĂ©dĂ©cesseurs Jacques Chirac, en dĂ©cembre 2002, Nicolas Sarkozy, en juillet 2007, et François Hollande, en dĂ©cembre 2012. Et c’Ă©tait perçu comme un « geste d’amitiĂ©. »

A chaque pays, son moment

Avec le nouveau locataire de l’ÉlysĂ©e qui se sait très attendu sur le terrain maghrĂ©bin, une page se tourne avec son “premier voyage” qui choisit une autre destination : le Maroc. Cela dit, tel un Ă©quilibriste, Emmanuel Macron avait dĂ©minĂ© le terrain et ce, avant mĂŞme de se porter candidat Ă la prĂ©sidentielle française. Il s’Ă©tait alors rendu en Tunisie les 6 et 7 novembre 2016. Durant sa campagne, il s’Ă©tait rendu Ă Alger. Et de s’expliquer dans un entretien au journal Jeune Afriqueavant la prĂ©sidentielle : “Je me suis dĂ©jĂ rendu en AlgĂ©rie et en Tunisie, et si je n’ai pas encore pu aller au Maroc, je m’y rendrai très rapidement après mon Ă©lection, si les Français m’accordent leur confiance”. Abordant la question des deux pays voisins que sont le Maroc et l’AlgĂ©rie, il a dĂ©clarĂ© “ne pas avoir Ă commenter la nature des relations entre ces deux pays souverains”. “Je crois profondĂ©ment Ă l’intĂ©rĂŞt des pays du Maghreb Ă coopĂ©rer davantage, Ă intensifier leurs relations Ă©conomiques, qui restent faibles, de la mĂŞme manière qu’ils dĂ©veloppent leurs relations avec le reste du continent africain », avait-il ainsi affirmĂ©.

Ce qu’en dit la presse

VoilĂ donc les deux voisins du Maghreb prĂ©venus. Le quotidien algĂ©rien El Watananalyse qu'”en l’Ă©tat actuel des choses, une visite officielle Ă Alger serait risquĂ©e en raison de l’Ă©tat de santĂ© du prĂ©sident Abdelaziz Bouteflika”. Rappelant dans ses lignes “l’Ă©pisode de la visite officielle manquĂ©e d’Angela Merkel, le 20 fĂ©vrier 2017”. Un argument repris par plusieurs mĂ©dias algĂ©riens.

Parallèlement, il y a la visite vue du Maroc quant Ă son impact sur l’AlgĂ©rie. Ainsi, pour le journal Assabah “cette visite aurait fâchĂ© le rĂ©gime algĂ©rien”. Explication : la portĂ©e et le timing politiques de cette visite “ont torpillĂ© les plans” d’Alger qui consisteraient Ă “rogner les ailes” des alliĂ©s du Maroc. Et de voir le nouveau chef de l’État français comme un “ami” et un “alliĂ©” avec de “nouveaux messages politiques” et des “programmes Ă©conomiques tout Ă fait diffĂ©rents” de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente. De quoi raffermir cette rĂ©alitĂ© que les relations entre la France et le Maroc ne sont pas Ă la merci d’Ă©vĂ©nements internationaux ou de divergence de vues sur telle ou telle question.

Un exercice d’Ă©quilibre entre Alger et Rabat

Il y a cependant prĂ©sente la nĂ©cessitĂ© de mĂ©nager les susceptibilitĂ©s de part et d’autre. Ainsi, pour mĂ©nager le voisin algĂ©rien, Emmanuel Macron s’est entretenu par tĂ©lĂ©phone il y a quelques jours avec le prĂ©sident algĂ©rien Abdelaziz Bouteflika. Et il s’est voulu rassurant sur le fait qu’il se rendra Ă©galement “officiellement en AlgĂ©rie dans les toutes prochaines semaines”, a tenu Ă prĂ©ciser la prĂ©sidence de la RĂ©publique. Lors de son Ă©change tĂ©lĂ©phonique avec Bouteflika, il aurait soulignĂ© “son attachement et sa volontĂ© de construire un rapport d’amitiĂ© et de confiance avec l’AlgĂ©rie, partenaire stratĂ©gique pour la France”, a prĂ©cisĂ© la mĂŞme source.

Une preuve de cette bonne volontĂ© de Paris de vouloir maintenir une symĂ©trie dans les relations entre les deux États : Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l’Europe et des Affaires Ă©trangères, a choisi d’ĂŞtre Ă Alger pour une visite de travail exactement au moment oĂą le prĂ©sident Macron est Ă Rabat. “Le prĂ©sident Macron souhaite voir les relations historiques et d’amitiĂ© repartir avec beaucoup de dĂ©termination. Je suis venu ici pour prĂ©parer un dĂ©placement du chef de l’État”, a-t-il d’ailleurs prĂ©cisĂ©. Sur la table des Ă©changes, plusieurs dossiers : la Libye et bien sĂ»r la situation de la lutte contre le terrorisme dans la zone sahĂ©lo-saharienne.

Creuser le sillon d’un partenariat dĂ©jĂ fort

Cela dit, il faut inscrire cette dynamique dans un intĂ©rĂŞt particulier Ă l’Afrique du prĂ©sident Macron. Un autre signal a en effet Ă©tĂ© envoyĂ© par Emmanuel Macron quand il s’est entretenu au tĂ©lĂ©phone dès le 9 mai, au lendemain de son Ă©lection, avec le prĂ©sident sĂ©nĂ©galais, Macky Sall, et le roi du Maroc Mohammed VI. Le voilĂ qui a reçu le week-end dernier le prĂ©sident Ouattara de CĂ´te d’Ivoire, le prĂ©sident Macky Sall lundi dernier, et, aujourd’hui mercredi 14 juin, il est Ă Rabat avec le souverain chĂ©rifien dans le cadre d’une visite au fort accent “familial”. L’objectif : “Ă©tablir une relation forte, de confiance, personnelle” avec le roi Mohammed VI qui reconnaĂ®t au prĂ©sident Emmanuel Macron “de hautes qualitĂ©s humaines et intellectuelles”.

Conjuguer les stratĂ©gies d’approche de l’Afrique

AccompagnĂ© uniquement de son Ă©pouse, Brigitte, et de ses proches collaborateurs, en l’absence de membres du gouvernement ou du patronat français, Emmanuel Macron a Ă©tĂ©, il est vrai, invitĂ© “personnellement” par le roi Mohammed VI. Cela n’empĂŞche qu’il y aura, selon l’ElysĂ©e, “un dialogue particulier sur les sujets africains” et aussi sur la grande offensive diplomatique du Maroc en Afrique”. Solide partenaire Ă©conomique de la France, le Maroc s’est positionnĂ© ces dernières annĂ©es comme la porte d’entrĂ©e de l’Afrique pour l’Union europĂ©enne et la France. Convaincue qu’un partenaire vaut mieux qu’un concurrent, la France, gouvernement et patronat Ă l’unisson, encourage les partenariats avec les entreprises marocaines pour conquĂ©rir l’Afrique. De quoi, en plein mois de Ramadan, un bon appĂ©tit de conquĂŞte de marchĂ©s africains oĂą la concurrence de la Chine et de nombreux pays Ă©mergents remet en question les positions naguère acquises.