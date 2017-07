Une étoile de plus sur les épaules de l’homme d’affaires malien et patron de la chaîne hôtelière Azalai. Son engagement constant au service du développement de l’industrie touristique panafricaine vient d’être couronné par les autorités françaises qui l’ont élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à l’occasion de la fête du 14 juillet 2017 célébrée par la chancellerie française à Bamako.

L’entrepreneur malien et l’Africain des routes et bivouacs du désert sahélien, Mossadeck BALLY, CEO du groupe Azalai prend du galon. Pour son engagement constant et son esprit chevaleresque de capitaine d’industrie dans le secteur de l’hôtellerie en Afrique, lui ont valu ce titre honorifique des mains des autorités françaises. Loin du cérémonial des Awards d’Entreprises, c’est plus le couronnement diplomatique dont l’entrepreneur malien vient d’être gratifié. L’ambassadrice plénipotentiaire de la République de France au Mali, Son Excellence Mme Evelyne de Corps qui lui a remis la distinction de Chevalier de l’Ordre national du Mérite de la France dans les jardins de la résidence de la chancellerie à Bamako. Le Groupe Azalai poursuit son expansion en Afrique de l’Ouest avec des projets ambitieux de s’exporter après son implantation au Mali, au Burkina, en Mauritanie, au Bénin et récemment en Côte d’Ivoire.

Par Ismael AIDARA