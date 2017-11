NEW YORK – Le chauffeur d’une camionnette a fauché des cyclistes et des passantsmardi 31 octobre à Manhattan, faisant huit morts dont six étrangers et 11 blessés, dans le premier attentat meurtrier à New York depuis 2001. Parmi les huit personnes décédées figurent cinq Argentins et une Belge,

L’identité du suspect n’a pas été diffusée dans l’immédiat par les autorités, la police indiquant simplement qu’il avait 29 ans et qu’elle ne recherchait pas d’autre suspect.

Cependant, comme l’ont ensuite rapporté les médias américains, l’homme a été identifié comme Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans, arrivé aux Etats-Unis en 2010, habitant dans le New Jersey, où la camionnette avait été louée. Il disposait d’un titre de séjour permanent, la “carte verte”, et travaillait comme chauffeur pour Uber, selon le New York Times, qui précise qu’il avait déjà “été sous le radar” de la police.

Allégeance à l’État islamique

The Guardian est entré en contact avec une connaissance du suspect, Dilfuza Iskhakova, qui vivait à Cincinnati, en Ohio. Celle-ci a déclaré que Sayfullo Saipov était restée en contact avec elle pendant plusieurs mois environ, six ans après son arrivée d’Ouzbékistan. “Il semblait être un mec sympa, mais il ne parlait pas beaucoup, a-t-elle témoigné, il allait juste travailler et il revenait. Il travaillait dans un entrepôt”.

Dilfuza Iskhakova a également expliqué que sa famille avait perdu contact avec Saipov ces dernières années et elle pensait qu’il avait déménagé de l’Ohio en Floride, puis dans la région de New York et qu’il avait maintenant une femme et deux jeunes enfants.

En effet, une licence de mariage enregistrée dans le comté de Summit, dans l’Ohio, atteste qu’un Sayfulloh Saipov a épousé Nozima Odilova, 19 ans, en 2013.

Lors de l’attaque, le suspect a crié “Allahu Akbar”, selon les témoins. À l’intérieur du camion de location qui a servi à l’attentat, les enquêteurs ont trouvé une note manuscrite dans laquelle Saïpov déclarait son allégeance à l’État islamique, selon des responsables, rapporte Le Washington Post. Pour Dilfuza Iskhakova, rien n’indiquait qu’il était religieux lorsqu’ils se côtoyaient.

Les enquêteurs ont découvert ce message rédigé en arabe près du véhicule, ont précise de leur côté deux responsables des forces de l’ordre sous couvert d’anonymat au New York Times. Deux autres sources ont toutefois affirmé au quotidien new-yorkais que rien ne permet à ce stade d’établir un lien direct entre le tueur présumé et l’organisation jihadiste, évoquant plutôt une “inspiration” par le groupe.

“Lâche perverti”

Un drapeau de l’EI aurait également été retrouvé dans la camionnette du chauffeur Ouzbek de 29 ans, qui a également fait 11 blessés, ont affirmé des sources anonymes au New York Post. Le quotidien indique aussi que le message a été retrouvé dans le véhicule.

Mercredi matin, le gouverneur de New York a indiqué que Sayfulloh Saipov s’était radicalisé aux Etats-Unis et était “lié” au groupe Etat islamique. L’homme identifié comme étant Sayfullo Saipov “est un lâche perverti et il était lié à l’EI et s’est radicalisé” aux Etats-Unis, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo sur la chaîne CNN.

“C’est après qu’il soit arrivé aux Etats-Unis qu’il a commencé à s’informer sur l’EI et l’islamisme radical”, a indiqué le gouverneur, ajoutant qu’il n’y avait pour l’heure aucun signe qu’il n’ait pas agi seul ou que son acte fasse partie d’une opération toujours en cours ou d’autres projets d’attentat.

Toujours selon Andrew Cuomo, l’homme est connu des services de police pour des faits mineurs et “la police de l’Etat de New York l’a même aidé une fois à sortir d’un fossé”.

La police a ouvert le feu mardi sur le suspect après qu’il a émergé du camion en brandissant deux armes. Ce n’est qu’après coup que les policiers ont découvert qu’il ne s’agissait en fait que d’un pistolet à plomb et d’un arme de paintball. La police a indiqué qu’il avait été touché par balle au ventre et hospitalisé. Il était soigné mercredi dans un hôpital de la ville et son pronostic vital ne serait pas engagé.

Par huffingtonpost.fr

Commentaires via Facebook :