“Trump à la poubelle! “, “Combattez l’ignorance, pas les immigrés! “: plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Londres, Berlin et Paris contre le décret anti-immigration du président américain Donald Trump.

Dans la capitale britannique, quelque 10.000 manifestants, selon le Guardian, se sont rassemblés en fin de matinée devant l’ambassade des Etats-Unis à l’appel de plusieurs organisations antiracistes, pacifistes ou opposées aux mesures d’austérité, dont “Stand Up to Racism”, “Stop the War Coalition” et “The People’s Assembly Against Austerity”.

Ils ont ensuite pris le chemin de Trafalgar Square, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Non au racisme ! “, “Non à Trump ! “, “Trump à la poubelle ! ” ou “Il ment ! “, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les organisateurs dénonçaient également la “collusion” entre la Première ministre conservatrice Theresa May et le milliardaire, qu’elle a invité à effectuer une visite d’Etat au Royaume-Uni dans le courant de l’année.

A Berlin, environ 1.200 personnes, selon la police, se sont réunies dans l’après-midi devant la Porte de Brandebourg pour protester contre le décret anti-immigration. Arborant des affiches sur lesquelles on pouvait notamment lire “Combattez l’ignorance, pas les immigrés! “, les manifestants se sont rendus jusque devant l’ambassade des Etats-Unis située à proximité.

A Paris, un millier de personnes, dont de nombreux étrangers installés dans la capitale française, ont elles aussi manifesté contre le décret anti-immigration du président américain.

Source: Belga