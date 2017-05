“Je voudrais avoir une pensĂ©e pour mon arrière grand-mère Pauline, copte, nĂ©e en Egypte oĂą elle vĂ©cut presque toute sa vie.” #PerpignanMLP pic.twitter.com/C40eWnQK7M — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 15 avril 2017

Le site d’information en ligne Masr al arabia (L’Égypte arabe) publie alors une compilation des tweets sarcastiques de Français lui demandant d’Ă©migrer en Égypte. Al Masry al Yom, Ă©quivalent Ă©gyptien d’Aujourd’hui en France, titre « La fille des Égyptiens qui fait paniquer les EuropĂ©ens ». Loin de lui dresser des couronnes de louanges, Farag IsmaĂŻl, un de ses Ă©ditorialistes, critique « l’extrĂ©misme de notre cousine [Marine Le Pen] et sa volontĂ© de rĂ©cupĂ©rer les attentats pour sa campagne ». « Ses idĂ©es n’ont pas de lien avec ses prĂ©tendues origines », achève un commentateur du quotidien El Watan. Six jours après les attaques antichrĂ©tiennes les plus meurtrières de l’histoire des Coptes, l’opĂ©ration sĂ©duction ne convainc alors pas la plupart des mĂ©dias Ă©gyptiens et arabes. Un site parodique se moque mĂŞme de cette soi-disant descendance, en grimant la fille Le Pen en danseuse du ventre et tĂ©moin d’Ă©vĂ©nements historiques de l’Égypte.

Des ancĂŞtres ni coptes ni Ă©gyptiennes

L’histoire de l’arrière-grand-mère de Marine Le Pen n’est certes pas un canular, mais son lien avec les Coptes est en rĂ©alitĂ© très tĂ©nu, si ce n’est inexistant. NĂ©e en Haute-Égypte, Ă Assiout, Ă cinq heures au sud du Caire, Pauline Vincent descend d’une « famille maltaise du cĂ´tĂ© de sa mère » et « d’un père suisse », selon Christiane Chombeau, auteure de Le Pen, fille et père. De son union avec un ingĂ©nieur auvergnat des Ponts-et ChaussĂ©es naĂ®tra Jeanne, qui passera près de vingt ans en Égypte, prĂ©cise la biographe. Cette grand-mère de Marine Le Pen se mariera Ă son tour avec un Français et donnera naissance Ă Pierrette, la mère de l’actuelle candidate du second tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle.

Comme elles n’ont ni parents ni maris Ă©gyptiens, ces ancĂŞtres n’ont pas pu avoir la nationalitĂ© Ă©gyptienne. L’Empire ottoman, dont l’Égypte Ă©tait une province, ne reconnaissait pas le droit du sol. En revanche, il permettait aux ressortissants europĂ©ens, mĂŞme nĂ©s dans l’Empire, de bĂ©nĂ©ficier de la loi de leur pays d’origine. Catholiques et protestants venus d’Europe Ă©taient alors nombreux Ă travailler notamment autour de la construction du canal de Suez. Le mot « copte » dĂ©signait, Ă cette Ă©poque, uniquement les chrĂ©tiens Ă©gyptiens et les conversions Ă©taient extrĂŞmement marginales. Il parait donc très improbable que Pauline Vincent et sa fille aient Ă©tĂ© coptes.

Cette fiertĂ© copte de Marine Le Pen est d’ailleurs très rĂ©cente. En visite au Caire en juin 2015, la candidate du Front national avait mentionnĂ© son lien familial avec l’Égypte, mais omettait ce dĂ©tail religieux alors qu’elle rencontrait le pape copte orthodoxe, Tawadros II. En s’attribuant de fausses origines coptes, « Marine Le Pen s’octroie donc un droit du sol qu’elle veut supprimer en France », ironise Victor Salama, franco-Ă©gyptien et professeur de l’universitĂ© française du Caire.

Un député copte en campagne pour Le Pen

En Égypte, seuls quelques journaux et figures mĂ©diatiques pro-gouvernement marquent ouvertement leur sympathie pour la candidate qui vilipende rĂ©gulièrement le Qatar, pays-refuge des Frères musulmans et ennemi jurĂ© du rĂ©gime militaire d’Al-Sissi. Atef Makhalif, dĂ©putĂ© du Caire au Parlement, revendique mĂŞme un lien familial avec les ancĂŞtres Le Pen. Originaire lui aussi d’Assiout, son nom se rapproche de la mère maltaise de Pauline Vincent. « Selon les documents, son nom de famille typiquement maltais, « Micalif », s’Ă©crit de multiples manières, avec deux « l » ou deux « f ». Il est possible qu’il ait Ă©tĂ© transcrit en « Mikhalef » note le gĂ©nĂ©alogiste Jean-Louis Beaucarnot.

Une preuve suffisante pour le chrĂ©tien Atef Makhalif, qui ne possède pas plus d’indices mais assure promouvoir activement le vote Le Pen auprès de la communautĂ© franco-Ă©gyptienne. « J’ai appelĂ© beaucoup d’amis en France pour les convaincre de voter pour notre proche. Elle n’est pas contre les Arabes, mais seulement contre les Ă©trangers illĂ©gaux », dĂ©fend le dĂ©putĂ© aux cheveux poivre et sel. Certains Coptes, « discriminĂ©s ici, Ă©prouvent un besoin de revanche par procuration », analyse le professeur Victor Salama.

Et à la 50e génération, Mahomet en personne !

Le gĂ©nĂ©alogiste Jean-Louis Beaucarnot a creusĂ© un peu plus loin que la troisième gĂ©nĂ©ration et a trouvĂ© un lien pour le moins insolite avec le prophète fondateur de l’islam : « Jean-Baptiste Sirgue, l’Ă©poux de Pauline Vincent, descend, entre autres, des anciens rois d’Espagne et, par ces derniers, des Omeyyades d’Andalousie, des califes de Damas et, Ă la 50e gĂ©nĂ©ration…, de Mahomet lui-mĂŞme ! » Un lien Ă relativiser, car quand on remonte les arbres gĂ©nĂ©alogiques, « on peut tous descendre de Charlemagne », s’amuse Jean-Louis Beaucarnot.

Une dĂ©couverte qui a donnĂ© lieu mercredi Ă une dĂ©pĂŞche de l’AFP que l’agence a finalement supprimĂ©e car elle « ne rĂ©pondait pas aux critères AFP » : « une seule source, une information insuffisamment Ă©tayĂ©e et pas de mise en perspective », a avouĂ© l’agence dans un mea culpa. Elle risque de provoquer quelques rĂ©actions dans le plus grand pays arabo-musulman, hĂ´te des ancĂŞtres Le Pen. Mais s’il faut chercher un lien authentique entre l’Égypte et Le Pen, il est peut-ĂŞtre surtout idĂ©ologique : « En rĂ©alitĂ©, elle est seulement despote par hĂ©ritage », conclut l’Ă©crivain Ismail Farag. Depuis son indĂ©pendance en 1953, l’Égypte n’a connu qu’une Ă©lection libre, menant au pouvoir un prĂ©sident contestĂ© et destituĂ© un an plus tard.