« Je serais curieux d’accéder aux statistiques des déplacements effectués par Sa Majesté ces quatre dernières années sur le continent africain. Ça devrait être impressionnant ». Ainsi parlait un diplomate africain en poste en Europe que j’ai rencontré au courant de ce mois d’octobre quand je lui expliquais que je m’intéressais à la diplomatie de Sa Majesté le Roi du Maroc. A mon avis, ce diplomate a parfaitement raison et, en si peu de temps, le Souverain marocain a imprimé sa marque – indélébile – à la diplomatie africaine du Maroc qui est un savant dosage d’ouverture, de proximité, de réponses à des attentes du terrain et aussi de discrétion.

Un Souverain proche des peuples

Par la volonté de Sa Majesté, l’Afrique au Sud du Sahara se connecte au Maroc qui répond à un appel pressant de ses nombreux partenaires et amis naturels de cette partie du continent où, malgré les vicissitudes politiques, l’amitié, l’admiration et le respect pour le Maroc et son modèle de développement sont restés intacts.

Dès son accession au Trône il y a 18 ans, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a entrepris de transformer ce capital de sympathie en actions concrètes, multipliant les séjours sur le continent, finançant des infrastructures et projets dans les pays visités et surtout encourageant les entreprises publiques et privées marocaines à investir massivement sur le continent.

L’Afrique de l’Ouest a été particulièrement choyée par le Monarque marocain qui l’a visitée et revisitée à de nombreuses reprises depuis 2010. La simplicité du Roi et surtout son commerce agréable ont étonné de nombreux observateurs dans ces pays traversés. Cà et là, il aura été aperçu serrant de nombreuses petites mains ou conduisant lui-même sa voiture, transformant du coup son chauffeur en passager royal. Et c’est sans surprise que, à la faveur de ses nombreuses visites, des avenues, boulevards ou autres infrastructures aient été baptisés de son nom. C’est que Sa Majesté sait parler aux dirigeants africains et à leurs peuples.

Diplomatie économique

La diplomatie de Sa Majesté s’exprime remarquablement bien sur le terrain économique qui est devenu, en si peu de temps, la marque de fabrique du Maroc. Tous ses déplacements sur le continent son précédés, accompagnés et suivis par un déploiement impressionnant d’entreprises publiques et privées rompues aux arcanes du PPP (Partenariat Public Privé) qui, en général, ne peinent pas à prendre des parts de marché conséquentes. Dans toute l’Afrique de l’Ouest et dans d’autres régions du continent, les hommes d’affaires marocains ont soit racheté des banques ou des sociétés de télécommunications en difficultés, soit sont entrés dans leur capital en qualité d’actionnaires majoritaires. Au bout de quelques années, le savoir-faire marocain a parlé puisque ces banques et sociétés ont renoué avec la croissance.

Mais aussi la santé

Sur le continent, la diplomatie de Sa Majesté s’exprime également sur le terrain social à travers la construction et le financement d’infrastructures socio-sanitaires et éducatives, domaines dans lesquels beaucoup de pays au Sud du Sahara ont accumulé des retards et lacunes considérables. Là, Sa Majesté pose la première pierre d’un hôpital militaire, là-bas, il déploie des hôpitaux de campagne qui consultent, opèrent et soignent gratuitement les malades. Ces hôpitaux de campagne ont eu un tel succès que les pays qui les ont accueillis devraient s’en inspirer pour mieux étoffer leur dispositif de couverture sanitaire.

Comme le suggérait un autre diplomate africain, « le Roi devrait plus souvent venir dans nos pays non pas pour donner des leçons, mais convertir, par l’exemple, à la bonne gouvernance les dirigeants africains en manque de vision stratégique ». Il n’y a pas de doute, l’Afrique devrait profiter de cet air de jouvence qui souffle sur la diplomatie marocaine qui est assurément une aubaine pour elle si elle ambitionne de devenir réellement ce grand pôle de croissance et ce marché dynamique dans les toutes prochaines décennies.

Husain Edwards,

Freelance, Analyste (Bruxelles)

