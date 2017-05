Le Colonel Ely Mohamed Vall, ancien chef de l’état mauritanien ( 2005-2007) est décédé ce vendredi 5 mai 2017. Grand commis et orfèvre des officines secrètes, l’homme a marqué son temps et son univers.

Ce vendredi 5 mai 2017 est un jour à la fois fétiche et douloureux dans les annales de la très mouvementée histoire politique de la Mauritanie. Ely Ould Mohamed Vall, ancien Président mauritanien de 2005 à 2007, a tiré sa révérence. Un grand nom qui a traversé des frontières. Il était un Marquis du treillis, un orfèvre du renseignement et un passionné de la diplomatie des communautés dynamiques globalisées. Le colonel nous a quittés ce vendredi, terrassé par une crise cardiaque alors qu’il se trouvait au nord du pays. Le Grand Ely a aidé, conseillé autant.. Mais surtout il avait cette générosité débordante de mettre son carnet d’adresse au service de sa nation. Sans rien exiger en retour. Le Colonel Ely savait tout. Ou presque . Il était l’homme le plus renseigné de la Mauritanie et forçait respect et admiration. Du moins chez cette génération d’initiés qui ont eu la chance de le côtoyer et de partager tant soit peu quelques instants de discussions et d’échanges dans ses bureaux où il officiait ou dans ses appartements résidentiels. Il était accessible et avait un penchant fou de la géostratégie et était surtout un lecteur assidu des ouvrages traitant des questions de luttes d’influences. Il nous accordait ( à l’époque votre serviteur travaillait au Magazine Africa International – Paris ) sa première et grande interview un mois après son accession au pouvoir en 2005 au palais présidentiel. Il était assisté de son Directeur de cabinet, le brillant juriste, Ould Dahi. Autant il fut un grand diplomate et orfèvre de la stratègie et du renseignement, autant la politique politicienne de haute voltige ne lui brillait pas. Son cousin de Président, Mohamed Ould Abdel Aziz lui vouait un respect sans limites pour la grandeur de son esprit d’officier raffiné et modéré – avant que leurs relations ne soient devenues distancieuses. Un haut diplomate mauritanien nous confiait ceci : Le Président Ould Abdelaziz est une partie du nerf du corps du Colonel Ely. C’est en quelque sorte, la loi des contingences politiques qui a fait tourner le moulin. Ainsi va la vie. Le gouvernement mauritanien a décrété 3 jours de deuil national en hommage à cette grande figure emblématique de la nation. Cette décision honore toute la République et en première ligne le Président Ould Abdel Aziz, le Premier magistrat du pays. L’homme fort de Nouakchott marque des points et démontre une fois de plus que l’ancien Président Ely l’a beaucoup marqué et garde de lui de grandes qualités d’officier militaire. Signe fort d’apaisement du climat politique actuel. Certes des divergences peuvent exister mais la reconnaissance des qualités d’autrui est aussi une grandeur. Ould Abdel Aziz l’ incarne. Sans exagération.

La communication est un art et non une épreuve, on ne le dira jamais assez. Le Colonel Ely a marqué son temps et son espace. Repose en Paix le Grand Frère !!

Par Ismael AÏDARA

Confidentiel Afrique