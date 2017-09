La Russie “condamne fermement” le dernier tir de missile “provocateur” de la CorĂ©e du Nord qui a survolĂ© le Japon, a dĂ©clarĂ© vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. “La Russie est très prĂ©occupĂ©e par ce nouveau tir provocateur”, a indiquĂ© aux journalistes M. Peskov, ajoutant que la Russie “condamnait fermement” ces actes qui mènent Ă une “escalade des tensions” dans la pĂ©ninsule corĂ©enne. “RhĂ©torique agressive de Washington” La porte-parole du ministère russe de la DĂ©fense, Maria Zakharova, a pour sa part dĂ©noncĂ© plus tĂ´t vendredi la “rhĂ©torique agressive de Washington” dans ce dossier, tout en condamnant le “tir illĂ©gal” nord-corĂ©en.

Tir nord-corĂ©en au-dessus du Japon Quelques jours après l’adoption par le Conseil de sĂ©curitĂ© d’une huitième sĂ©rie de sanctions pour tenter de convaincre le rĂ©gime nord-corĂ©en de renoncer Ă ses programmes balistique et nuclĂ©aire, Pyongyang a tirĂ© vendredi matin un missile sur une distance semble-t-il inĂ©dite de 3.700 km. L’engin a survolĂ© le Japon avant de s’abĂ®mer en mer. Nouvelle rĂ©solution La nouvelle rĂ©solution sanctionnait le sixième essai nuclĂ©aire nord-corĂ©en de dĂ©but septembre, de loin le plus puissant et qui concernait selon Pyongyang une bombe H suffisamment petite pour Ă©quiper un missile. La Russie et Chine -principal alliĂ© et soutien Ă©conomique de Pyongyang- ont approuvĂ© cette rĂ©solution.