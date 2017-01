Welcome! Log into your account

Cette trêve est destinée à créer un environnement propice à l’accélération des pourparlers à Maputo, dans une ambiance de paix et de tranquillité pour les deux côtés, le gouvernement et la Renamo, a expliqué Afonso Dhlakama.

Cette annonce inattendue fait suite à une série de conversations téléphoniques entre Afonso Dhlakama et le président mozambicain Filipe Nyusi, au moment où les pourparlers de paix entre le gouvernement et la Renamo sont au point mort.

Maputo – Le leader de l’opposition mozambicaine, Afonso Dhlakama, a annoncé mardi une trêve de deux mois dans le conflit qui oppose la branche armée de son parti, la Renamo, et le gouvernement et a fait plus de 20.000 déplacés et réfugiés.

You are going to send email to