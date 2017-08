Nico­las Sarkozy l’as­sure, il tourne pour de bon la page de sa vie poli­tique. Il envi­sage désor­mais son avenir dans le busi­ness inter­na­tio­nal.

En novembre 2016, Nico­las Sarkozy échouait au premier tour de la primaire de la droite et du centre et annonçait dans la foulée qu’il se reti­rait de la vie poli­tique. Une déci­sion qui parais­sait n’être qu’un effet de manche mais que l’an­cien Président semble prêt à tenir. Lors d’un déjeu­ner avec l’écri­vain et acadé­mi­cien Jean d’Or­mes­son, un ami de longue date, le mari de Carla Bruni s’est laissé aller à quelques confi­dences sur son avenir. Des propos rappor­tés au maga­zine Valeurs actuelles par l’homme de lettres de 92 ans.

« J’aban­donne la poli­tique, parce qu’on ne gagne pas assez d’argent. J’en ai assez de gagner 3 000 euros en tant que ministre, je renonce à la poli­tique, je vais faire mon propre fonds et je vais gagner beau­coup d’argent », lui aurait raconté Nico­las Sarkozy. Après avoir été avocat puis confé­ren­cier, l’an­cien chef de l’Etat a décidé cette fois-ci de se recon­ver­tir dans le busi­ness inter­na­tio­nal, à l’image de François Fillon, retiré égale­ment de la vie poli­tique pour de bon. « Je vais m’ins­tal­ler à Dubaï, au Bahreïn, à Singa­pour et à Hong Kong. Carla est très contente », aurait confié l’homme de 62 ans, qui s’of­fri­rait ainsi une nouvelle vie, loin des projec­teurs et des tour­ments de la vie poli­tique.

En atten­dant de prendre ses fonc­tions, l’an­cien Président a décidé de profi­ter de l’été en se ressourçant auprès de sa famille. En Corse, il passe du bon temps au bord de l’eau avec sa fille de 5 ans Giulia et sa femme Carla, qui sortira son nouvel album, French Touch, le 6 octobre prochain. Une rentrée qui s’an­nonce donc char­gée et pleine de renou­veau pour le couple.

Par voici.fr