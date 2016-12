Welcome! Log into your account

Ce sera là le plus difficile, estiment plusieurs analystes. Car aucun programme de déradicalisation au monde ne fonctionne vraiment, estime le premier. Un autre tempère toutefois : il n’est pas certain, assure-t-il, que l’enrôlement dans Boko Haram se soit toujours fait pour des raisons idéologiques, d’autant que les déserteurs présentés à Diffa étaient pour la plupart de très jeunes gens.

Pour ces anciens combattants, l’amnistie est posée en principe, c’est-à-dire qu’ils ne seront pas jetés en prison après leur reddition. Enfin, les autorités nigériennes s’engagent à former – et à réformer – les anciens jihadistes, pour qu’ils puissent retrouver une vie sociale et abandonner leurs idées extrémistes. « Nous allons mettre en œuvre un programme de déradicalisation. Nous allons progressivement les préparer à leur réinsertion sociale », a expliqué le ministre de l’Intérieur.

D’abord, les déserteurs seront cantonnés dans ce que les autorités appellent un « camp de transit » : soit celui de Diffa, déjà opérationnel, soit un autre, en cours de construction. « Là, nous allons les installer et leur apprendre un certain nombre d’activités », a précisé Mohamed Bazoum.

