L’attaque a eu lieu dans une ville épicentre de la rébellion armée du groupe terroriste Boko Haram.

Au moins 50 personnes ont trouvé la mort dans un attentat-suicide survenu lors des prières matinales à la mosquée de Mubi, dans le nord-est du Nigéria. Selon le porte-parole de la police de l’État d’Adamawa, Othman Abubakar, le bilan est provisoire et il y aurait également des blessés.

Mubi est située dans le nord-est du Nigéria, foyer de la rébellion armée de Boko Haram qui multiplie enlèvements de masse, massacres de civils et attentats.

Plus de 20.000 morts depuis 2009

Depuis 2009 et son insurrection par les armes, le groupe terroriste Boko Haram aurait fait plus de 20.000 morts au Nigéria. Les terroristes sont aussi responsables de l’enlèvement de plusieurs milliers de femmes, d’enfants, mais aussi de jeunes hommes, destinés à être enrôlés de force. Parmi ces filles et femmes capturées, certaines ont été transformées en esclaves, sexuelles et domestiques. D’autres ont été destinées à combattre, voire à commettre des attentats suicide.

M6 info

Commentaires via Facebook :