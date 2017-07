ETATS-UNIS – Le projet républicain de réforme du système de santé américain a été coulé -sous sa forme actuelle- par la défection ce lundi 17 juillet de sénateurs de la majorité, marquant un nouvel échec pour Donald Trump, qui en avait fait une promesse de campagne.

L’examen de cette réforme, promise depuis sept ans par les républicains, avait déjà été repoussé plusieurs fois en raison des divergences internes au parti au pouvoir.

Lundi soir, deux sénateurs ont donné le coup de grâce en annonçant qu’ils voteraient contre la énième mouture élaborée par les chefs de la majorité, qui ont tenté en vain de concilier ses factions conservatrices et modérées.

Au total, quatre des 52 sénateurs républicains ont déclaré leur opposition, alors qu’au minimum 50 voix étaient requises.

Donald Trump, dans un tweet, a demandé aux parlementaires d’adopter une solution radicale de rechange: abroger totalement Obamacare, la loi emblématique de Barack Obama sur la couverture maladie, en remettant à plus tard l’élaboration d’un hypothétique remplacement.

“Les républicains devraient juste abroger Obamacare maintenant et repartir de zéro pour élaborer un nouveau plan sur la santé. Les démocrates se joindront à eux!” a-t-il écrit.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juillet 2017