L’ancien président Barack Obama a regretté jeudi la décision de son successeur Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat, qu’il avait signé, mais affirmé que cette décision n’entraverait pas les progrès écologiques dans le reste du monde.

Dans un communiqué, le démocrate a rappelé que l’accord n’avait pu voir le jour, en 2015, que grâce au “leadership américain sur la scène mondiale”.

Or, selon lui, “le secteur privé a déjà choisi un avenir à faible carbone”.

“Et pour les pays qui se sont engagés dans cet avenir, l’accord de Paris a ouvert les vannes pour que les entreprises, les scientifiques et les ingénieurs déclenchent des investissements et innovations de hautes technologies et faibles en carbone à une échelle sans précédent”, a argué Barack Obama.

“Les pays qui restent dans l’accord de Paris seront ceux qui en récolteront les bénéfices en termes d’emplois et de secteurs d’activité créés”, a affirmé l’ancien dirigeant américain.

“J’estime que les Etats-Unis devraient se trouver à l’avant-garde. Mais même en l’absence de leadership américain; même si cette administration se joint à une petite poignée de pays qui rejettent l’avenir; je suis certain que nos Etats, villes et entreprises seront à la hauteur et en feront encore plus pour protéger notre planète pour les générations futures”, a-t-il conclu.

