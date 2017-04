Un Américain est mort à l’âge de 76 ans en pensant que Trump venait d’être destitué. Une nouvelle qui l’a soulagé.

Dans une nécrologie, publiée dans le journal local The Oregonian , on apprend que l’homme est mort “en paix” grâce au mensonge de son ex-femme.

“Michael Garland Elliott est mort paisiblement le 6 avril 2017, entouré par ceux qui l’aimaient profondément et qui avaient pris soin de lui de façon désintéressée, pendant les derniers mois de sa vie. (…) Mike n’avait plus de famille depuis longtemps, et laisse derrière lui son ex-femme et sa meilleure amie, Teresa Elliott. Même si leur mariage avait fini en divorce, leur amitié n’en était devenu que plus forte, et sa voix fut la dernière que Mike a entendue. La dernière chose qu’elle lui a dit est: ‘Donald Trump a été destitué'”.

D’après la nécrologie, ces quelques mots ont soulagé l’homme qui a alors “rendu un dernier et doux souffle”.

Evidemment, Donald Trump n’a pas été destitué, et on peut aisément deviner que Michael Garland Elliott n’était pas un grand fan de son président.

Par: 7sur7.be

18/04/17 – 17h46