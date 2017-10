Plusieurs utilisateurs du réseau social ont ensuite repris la vidéo, taxant Simon Compaoré de “plaisantin” ou “d’incompétent”. “Qui dans l’entourage du Ministre le trahit pour rendre publique une telle conversation qui, en temps normal, devrait être classée secret défense ?”, s’étonne l’un d’entre eux.

Notre Observateur Clément Bassolé, digital marketing manager pour une entreprise à Ougadougou, lui non plus ne cache pas son inquiétude :

Je pense que c’est grave pour le Burkina Faso. La polémique n’arrange pas du tout le président, surtout étant donné le climat social qui est très tendu. Comment cette vidéo s’est retrouvée sur la toile ? Qui a filmé ? Un proche de la famille ? Quelqu’un de la sécurité du ministre ? L’anonymat de la famille est violé par cette vidéo. Si c’est un proche du ministre, on peut se poser des questions quant à sa qualité et douter de la confidentialité des informations qui doivent circuler à ce niveau ! Par ailleurs, pendant qu’on perd des hommes chaque semaine au nord du pays et que les forces de défense et de sécurité se plaignent d’un manque de matériel adéquat pour lutter contre le terrorisme, notre ministre de la sécurité se comporte de la sorte.