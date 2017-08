DĂ©parts en sĂ©rie, postes vacants, dialogue rompu avec le Congrès… Sous Donald Trump, la Maison-Blanche peine Ă fonctionner correctement.

Depuis le dĂ©but du mandat de Donald Trump, pas un jour ne se dĂ©roule sans rebondissement politique, et les semaines passĂ©es n’ont pas dĂ©rogĂ© Ă la règle. En l’espace de quelques jours, le SĂ©nat a une nouvelle fois rejetĂ© l’abrogation du système de santĂ©Â mis en place sous Barack Obama, une promesse phare du candidat Trump ; son porte-parole, Sean Spicer, a dĂ©missionnĂ©Â ; son remplaçant, Anthony Scaramucci, s’en est violemment pris au chief of staff, le directeur de cabinet de la Maison-Blanche Reince Priebus, et au conseiller prĂ©sidentiel Steve Bannon. Dans la foulĂ©e, Reince Priebus a Ă©tĂ© remplacĂ© par le gĂ©nĂ©ral John Kelly. Dernier rebondissement : Scaramucci a quittĂ© ses fonctions dix jours seulement après avoir Ă©tĂ© nommĂ©…

Un chaos permanent

Un tel dĂ©sordre a-t-il dĂ©jĂ existĂ© Ă la Maison-Blanche ? “Les dĂ©buts de la première administration Clinton en 1993 étaient Ă©galement chaotiques, souligne Corentin Sellin, professeur agrĂ©gĂ© d’histoire et spĂ©cialiste de la politique amĂ©ricaine. Ancien gouverneur de l’Arkansas, Bill Clinton n’Ă©tait plus prĂ©sent Ă Washington depuis des annĂ©es et ne maĂ®trisait pas les rouages du pouvoir.” L’administration prĂ©sidentielle est alors dĂ©sordonnĂ©e, et Bill Clinton chute rapidement dans les sondages. “Mais le premier chief of staff de Bill Clinton, son ami d’enfance Mark McLarty, est parti au bout de dix-huit mois, contre six mois Ă peine pour Reince Priebus, relève Corentin Sellin. Surtout, le chaos règne Ă la Maison-Blanche depuis le dĂ©but avec Donald Trump : dès fĂ©vrier, c’est son conseiller à la sĂ©curitĂ© nationale Michael Flynn qui partait.”

Donald Trump, Ă©lectron libre

Fidèle Ă la campagne tapageuse qui lui a rĂ©ussi, le prĂ©sident amĂ©ricain maintient un unique fil directeur : il refuse toute contrainte. Pour remplacer Reince Priebus et Sean Spicer, tous deux des cadres du Parti rĂ©publicain, Donald Trump a prĂ©fĂ©rĂ© des profils bien diffĂ©rents. L’explosif Anthony Scaramucci, ex-homme d’affaires, est un clone de son patron. Parlant sans filtre aux journalistes, il menace de licencier tout le personnel prĂ©sidentiel pour mettre fin aux fuites, jure et insulte grossièrement ses collègues. John Kelly lui, est “le bon Ă©lève”, explique le spĂ©cialiste des États-Unis. “Lorsqu’il Ă©tait secrĂ©taire Ă la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure, il a dĂ©fendu Jared Kushner (gendre et conseiller du prĂ©sident, impliquĂ© dans des affaires avec la Russie), et il Ă©tait encore plus virulent que Donald Trump sur l’immigration ou sur la libertĂ© de la presse.”