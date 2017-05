Pour sa dernière sortie en tant que président de la République française, François Hollande a adressé une pique subtile à Emmanuel Macron.

Hier, pour son dernier déplacement du quinquennat, François Hollande s’est rendu à Montauban, mais aussi à Châteauroux, où il a fait escale.

Le chef de l’État français en a profité pour faire plusieurs allusions (subtiles) envers Emmanuel Macron. En compagnie de Michel Sapin (ministre de l’Economie), François Hollande a entamé un dernier discours où il a salué son ministre de l’Economie: “Je sais ce que je lui dois”, a-t-il glissé. Une phrase qui peut paraître banale mais qui fait sens quand on replonge dans le passé, comme l’a décrypté le Huffington Post.

Une phrase pas si anodine que ça

Cette phrase est en effet une allusion à Emmanuel Macron, (son ancien ministre de l’Économie pour rappel).

Car en avril 2016, le futur ex-président avait déclaré “Emmanuel Macron sait ce qu’il me doit” à l’époque où le désormais candidat d’En Marche! semblait de plus en plus quitter sa fonction de ministre.

“Je crois en la loyauté et la fidélité”

Et lorsque François Hollande est interrogé sur son hommage à Michel Sapin, les allusions ne sont que confirmées: “J’ai beaucoup d’amitié pour Michel Sapin. La vie politique est aussi fondée sur des personnes et des valeurs humaines. La fidélité, la loyauté… Je crois en ces valeurs-là”, relaye le média français. Un sous-entendu (subtile, certes), qui ne devrait pas vraiment faire plaisir à Macron.

Par 7sur7.be