¬ę¬†Larguons les amarres, mettons les voiles et profitons des vents favorables.¬†¬Ľ¬†Jean-Claude Juncker¬†a d√©voil√© ses propositions pour parachever la construction europ√©enne et faire un nouveau saut d√©mocratique. Le¬†29¬†mars 2019, le¬†Royaume-Uni¬†aura quitt√© l’Union. Il le regrette, mais ne doute pas que¬†les Britanniques¬†le regretteront √† leur tour. Le pr√©sident de la Commission europ√©enne n’entend pas se laisser abattre et propose aux¬†27¬†√Čtats-membres d’organiser, d√®s le lendemain, le¬†30¬†mars 2019, un sommet europ√©en √† Sibiu sous la pr√©sidence roumaine, pour acter de nouvelles avanc√©es d√©mocratiques. Il a conscience que¬†le scandale Barroso¬†(son pr√©d√©cesseur qui a √©t√© embauch√© par¬†Goldman Sachs) a laiss√© des traces dans les esprits. Aussi, a-t-il¬†fait¬†parvenir, aujourd’hui m√™me au¬†Parlement europ√©en, un nouveau code¬†de¬†conduite √† destination des commissaires, pendant et apr√®s¬†leur¬†mandat, de m√™me que de nouvelles r√®gles de financement des partis¬†europ√©ens…

Comment renforcer la d√©mocratie au sein de l’Union¬†? D’abord,¬†Juncker propose que les prochaines √©lections europ√©ennes, qui se d√©rouleront en mai 2019, donc apr√®s le Brexit, soient l’occasion d’une campagne plus longue de mani√®re √† ce que les Europ√©ens disposent d’une vision claire de l’avenir europ√©en post-Brexit. √Ä cette occasion, l’ancien Premier ministre luxembourgeois appelle de ses vŇďux des listes transnationales et propose de prolonger l’exp√©rience des t√™tes de liste pour la pr√©sidence du Parlement europ√©en. Pour gagner en lisibilit√©, il propose de fusionner en un poste unique la pr√©sidence du Conseil europ√©en (actuellement occup√©e par¬†Donald Tusk) et la pr√©sidence de la Commission. De la m√™me fa√ßon, il est favorable √† la cr√©ation d’un poste de ministre des Finances de la zone euro qui coordonnerait les moyens financiers de l’Union et serait responsable devant le Parlement europ√©en. Nul besoin, estime-t-il, de cr√©er un Parlement sp√©cifique de la zone euro, le Parlement europ√©en est suffisant. Il rappelle, du reste, que la vocation initiale de l’euro √©tait de devenir la devise de tous les Europ√©ens √† l’exception de deux √Čtats. Un horizon toujours d’actualit√© selon lui.

Juncker demande aux √Čtats-membres d’abandonner la r√®gle de l’unanimit√©

Juncker rejoint le combat du commissaire fran√ßais Pierre Moscovici et propose que ce ministre des Finances de la zone euro soit, en titre, le commissaire aux Affaires √©conomiques. L√† aussi, par souci de simplification. Si un commissaire europ√©en prend la pr√©sidence de l’Eurogroupe, il y voit la garantie que l’int√©r√™t g√©n√©ral europ√©en sera √† l’ordre du jour des discussions de cette instance informelle qui d√©lib√®re √† huis clos, √† l’abri du regard des peuples europ√©ens. Le pr√©sident de la Commission europ√©enne recommande aussi que la zone euro soit dot√©e d’un budget qui soit, non pas d√©tach√© du budget europ√©en, mais une ¬ę¬†ligne forte¬†¬Ľ de celui-ci. Mais comment des √Čtats qui aujourd’hui n’adh√®rent pas √† la zone euro pourraient-ils y consentir¬†? Juncker ne rentre pas dans ce d√©tail… qui n’en est pas un.

Pour que l’Europe avance, et surtout avance plus vite, Juncker¬†propose que la r√®gle de la majorit√© qualifi√©e soit √©tendue. √Ä trait√©¬†constant, c’est possible. Pour cela, il suffit que le Conseil europ√©en¬†(qui r√©unit les chefs d’√Čtat et de gouvernement) d√©cide, √† l’unanimit√©,¬†d’accepter √† l’avenir la r√®gle de la majorit√© qualifi√©e. D√®s lors, l’harmonisation de la TVA, de l’assiette fiscale, l’√©tablissement d’un imp√īt sur les transactions¬†financi√®res, de m√™me que la taxation des b√©n√©fices dans le pays o√Ļ ils¬†sont r√©alis√©s (allusion aux Gafa) pourront √™tre adopt√©s plus ais√©ment. Pour l’instant, de¬†nombreux blocages persistent, obligeant les √Čtats les plus allants √†¬†adopter le fastidieux m√©canisme de la coop√©ration renforc√©e… Cela¬†prend des ann√©es¬†!

La France peut-elle offrir √† l’Europe son droit de veto √† l’ONU¬†?

Le pr√©sident de la CE propose que l’Europe ¬ę¬†ne tourne pas le dos¬†aux travailleurs¬†¬Ľ. Selon lui, il faut pr√©parer un socle de protection¬†sociale pour les travailleurs de l’Est comme ceux de l’Ouest. Une agence europ√©enne ‚Äď √† cr√©er ‚Äď serait charg√©e de contr√īler la bonne application des normes sociales √† l’image de l’Union bancaire. Et cependant, il ne souhaite pas non plus noyer les Europ√©ens sous un fatras de petites normes… D’ailleurs, sa Commission a lev√© le pied sur ce point en r√©duisant √† moins de¬†25¬†ses nouvelles initiatives quand les Commissions pr√©c√©dentes en prenaient plus d’une centaine. Pour lui, la Commission doit se concentrer sur les ¬ę¬†grandes orientations¬†¬Ľ. Il annonce la cr√©ation d’une nouvelle task force pour repenser la subsidiarit√©, √† savoir le partage des comp√©tences entre les √Čtats-membres et l’Union. Celle-ci sera confi√©e au commissaire Frans Timmermans et associera des parlementaires nationaux et europ√©ens. √Ä ce titre, il approuve et soutient la proposition du pr√©sident Macron que se tiennent, un peu partout en Europe, des ¬ę¬†conventions d√©mocratiques¬†¬Ľ ouvertes √† la soci√©t√© civile pour d√©gager un consensus sur la poursuite de la construction europ√©enne.

Pour sa part, l’avenir de l’Europe, Juncker le dessine en quelques phrases qui sont autant de belles intentions¬†: une Europe dont tous les √Čtats-membres d√©fendent les valeurs et respectent l’√Čtat de droit sans nuances (allusion √† la Pologne¬†et √† la Hongrie et refus √† l’adh√©sion de la Turquie en l’√©tat actuel)¬†; une Europe dont les tous les √Čtats-membres adh√©reraient √† l’Union bancaire et √† l’espace Schengen d√®s lors que nos fronti√®res ext√©rieures sont bien prot√©g√©es¬†; une Europe qui n’offrirait plus aucune faille aux terroristes (Juncker propose la cr√©ation d’une unit√© d’intelligence europ√©enne par transfert automatique des renseignements)¬†; une Europe qui s’accorderait, d’ici 2025, sur un outil de d√©fense commune et qui, l√† encore, d√©ciderait √† la majorit√© qualifi√©e ‚Äď et non plus √† l’unanimit√© ‚Äď de sa politique √©trang√®re commune. En fait, cette dispostion √©tait d√©j√† pr√©vue dans¬†le Trait√© d’Amsterdam de 1997¬†: d√®s lors que le Conseil europ√©en adopterait par consensus des “strat√©gies communes”, la mise en oeuvre de celles-ci pourrait se faire √† la majorit√© qualifi√©e. Mais cette disposition du Trait√© de¬†1997¬†n’a jamais √©t√© mise en oeuvre…

Juncker la remet sur le tapis. Un pays comme la France, membre du conseil de s√©curit√© de l’ONU, pourrait-il √™tre mis en minorit√© et soumettre sa voix √† l’ONU √† la d√©cision des Vingt-Sept¬†? Chim√©rique¬†? Le pr√©sident Juncker ne veut pas entendre les Cassandre et consid√®re que l’Europe n’avance ¬ę¬†qu’en faisant preuve d’audace¬†¬Ľ.