L’agresseur a été neutralisé, blessé par balle au thorax. Le policier a été légèrement blessé à la tête par le marteau de l’assaillant.

Un homme a agressé mardi après-midi avec un marteau, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris, un policier. Un de ses collègues a riposté avec son arme de service, blessant l’agresseur au thorax. L’assaillant est tombé au sol, avant d’être évacué. Les autorités ont dressé un périmètre de sécurité et ont demandé au public d’éviter le secteur. La préfecture de Paris a annoncé vers 17 h 15 sur Twitter : « Situation maîtrisée, un policier blessé, l’auteur des faits a été neutralisé et orienté vers un hôpital. » Selon nos informations, trois couteaux et un ordinateur ont été retrouvés avec l’agresseur.

La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). D’après nos informations, le policier agressé au marteau a été légèrement blessé à la tête. Il est gardien de la paix de la direction de l’ordre public et de la circulation, l’unité de Xavier Jugelé abattu sur les Champs-Élysées, et faisait partie d’une patrouille de surveillance postée autour de la cathédrale. Un témoin a rapporté à l’AFP avoir entendu « crier très fort », puis vu « un mouvement de foule ». « Les gens ont paniqué, j’ai entendu deux coups de feu, vu un homme étendu par terre, du sang partout », a-t-il ajouté. Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb et la maire de Paris Anne Hidalgo se sont rendus sur place.

🔴 Parvis de #NotreDame Situation maîtrisée, un policier blessé, l’auteur des faits a été neutralisé et orienté vers un hôpital — Préfecture de police (@prefpolice) 6 juin 2017

Un homme à terre devant notre-dame (il y a 1/2h). Entre temps il a été évacué pic.twitter.com/amq6ch0raT