Le président russe se pose la question sur le choix de l’Union européenne d’avoir soutenu et reconnu l’indépendance du Kosovo et pas celle de la Catalogne. Pour Vladimir Poutine, l’Europe fait “deux poids, deux mesures” en rejetant la tentative d’indépendance de la Catalogne et en la poussant au dialogue avec Madrid. Une prise de position surprenante pour l’homme fort du Kremlin au regard du dossier kosovar. “Vous auriez dû y penser avant”, a-t-il exprimé dans un discours à Sotchi. La Russie, opposée à l’autodétermination du Kosovo, n’a d’ailleurs toujours pas reconnu le nouvel état, indépendant depuis 2008.

Selon le président russe, de par leur position et leur soutien à l’émancipation du Kosovo, les pays européens ont stimulé les mouvements indépendantistes. “(De la sorte) vous avez encouragé l’effondrement de plusieurs états. Vos désirs et volontés de profiter de certaines situations politiques et de satisfaire votre grand frère américain ont déclenché d’autres processus dans la région.” Selon lui, l’approche européenne est inégale.

“Certains légitimisent de vrais combattants indépendantistes, mais qualifient de séparatistent ceux qui ne peuvent défendre leurs propres droits, malgré un mécanisme démoctratique”. À ce titre, cinq pays européens n’ont toujours pas reconnu le Kosovo: la Grèce, Chypre, la Slovaquie, la Roumanie et l’Espagne. Jeudi, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a reçu le soutien de Bruxelles face à la crise catalane. Presque tous les pays européens ont refusé de prendre position dans un dossier qu’ils estiment interne à l’Espagne. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a balayé l’idée d’une médiation. Seuls la Belgique et le Luxembourg ont appelé Madrid et Barcelone au dialogue.