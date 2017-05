Syrie, Ukraine, Ă©lections amĂ©ricaine et française… Le prĂ©sident russe prĂ©cise au “Figaro” les positions de son pays sur la scène internationale.

Ă€ l’occasion de sa visite en France et de sa rencontre avec Emmanuel Macron, le prĂ©sident russe, Vladimir Poutine, revient longuement dans Le Figaro sur les positions de son pays sur la scène politique internationale. Sur l’Ukraine, Vladimir Poutine suggère ainsi implicitement aux Occidentaux de regarder ailleurs : « C’est un conflit intĂ©rieur Ă l’Ukraine, dit-il. C’est avant tout un conflit entre les Ukrainiens eux-mĂŞmes. »

Il ajoute : « La balle est du côté des autorités de Kiev. » Le président russe demande aux forces ukrainiennes de retirer « leurs armes lourdes loin derrière » la ligne de cessez-le-feu, réclame une « autonomie légale » pour les régions de Louhansk et Donetsk et ordonne la fin du « blocus économique ».

Poutine protège toujours Assad

Concernant la Syrie, Vladimir Poutine souhaite « achever le processus de crĂ©ation de zones de dĂ©sescalade », Ă savoir quatre zones dĂ©terminĂ©es par la Russie, l’Iran et la Turquie, protĂ©gĂ©es par des postes de surveillance et dans lesquelles aucun combat ne doit avoir lieu. Le prĂ©sident refuse toujours de se prononcer sur l’avenir de Bachar el-Assad : « Je ne me crois pas en mesure de dĂ©cider de l’avenir politique de l’État syrien, dit-il. C’est une question qui revient au peuple syrien. Personne ne peut s’arroger des droits qui appartiennent Ă un pays. »

Poutine protège le dictateur syrien contre qui il n’existe, « selon [s]es informations, aucune preuve de l’utilisation d’armes chimiques ». « Nous sommes persuadĂ©s qu’il ne l’a pas fait. » Les accusations visant Assad n’auraient ainsi pour « seul but » que de « justifier et maintenir des pressions, y compris militaires, de la communautĂ© internationale contre Bachar el-Assad », ose-t-il, en parfaite contradiction avec les preuves de l’implication du rĂ©gime dans le massacre Ă l’arme chimique, lesquelles ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©es par les services de renseignements français.

« ArrĂŞtez d’inventer des menaces imaginaires provenant de la Russie »

Vladimir Poutine appelle Ă une meilleure coopĂ©ration : « Nous cherchons tous la sĂ©curitĂ©, le calme et la coopĂ©ration. ArrĂŞtez d’inventer des menaces imaginaires provenant de la Russie. » « Quel est le problème numĂ©ro 1 pour la sĂ©curitĂ©, aujourd’hui ? interroge-t-il. C’est le terrorisme islamiste. En Europe, ça pète. En Russie, ça pète. En Belgique, ça pète. La guerre au Moyen-Orient, c’est de ça qu’il faut parler. »

Enfin, le prĂ©sident rĂ©fute toute immixtion russe dans les Ă©lections amĂ©ricaine et française ? « Peut-ĂŞtre que cela (le piratage, NDLR) ne venait pas de Russie, mais que quelqu’un a insĂ©rĂ© une clĂ© USB avec le nom d’un citoyen russe », lance-t-il. Et d’expliquer que, si les dĂ©mocrates ont perdu aux États-Unis, c’est parce que « le vainqueur Ă©tait plus proche du peuple et a mieux compris les aspirations des Ă©lecteurs. C’est difficile de le reconnaĂ®tre. On veut plutĂ´t expliquer et prouver aux autres que la politique suivie par les dĂ©mocrates Ă©tait la bonne, mais que quelqu’un de l’extĂ©rieur a trompĂ© le peuple amĂ©ricain ».