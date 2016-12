Welcome! Log into your account

M. Poutine avait accusé fin juin l’Otan de vouloir entraîner son pays dans une course aux armements frénétique et de rompre l’équilibre militaire en vigueur en Europe depuis la chute de l’URSS.

Il faut faire attention à n’importe quel changement dans l’équilibre des forces et de situation politico-militaire dans le monde et surtout aux frontières russes. Et corriger à temps nos plans pour éliminer les menaces potentielles contre notre pays, a ajouté M. Poutine.

Le chef de l’Etat russe avait déjà annoncé en juin 2015 le déploiement au sein des forces nucléaires de plus de 40 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux, à même de percer les systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués, en réponse au projet américain d’installation d’armes lourdes en Europe de l’est.

