En retour, le président Ibrahim Boubacar Keïta les a invités à poursuivre leurs efforts pour la paix et la stabilité de notre pays

La présentation de vœux de nouvel an au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, s’est poursuivie hier dans la salle des banquets du Palais de Koulouba. La journée marathon a débuté avec le passage des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes. La cérémonie s’est déroulée en présence des proches collaborateurs du chef de l’Etat, du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tiéna Coulibaly, qui assurait l’intérim du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités.

C’est le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Issiaka Sidibé qui a ouvert la longue série de présentations de voeux. Le parlementaire a salué le leadership du président Ibrahim Boubacar Kéïta tout au long de l’année qui s’est achevée en faveur du développement socio-économique de notre pays. Au chapitre des grands succès, il a cité les avancées significatives dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, la tenue de la Conférence d’entente nationale, le retour de l’ancien président Amadou Toumani Touré, l’équipement et la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Il a ajouté à cette liste la lutte contre le terrorisme avec l’opérationnalisation de la Force conjointe du G 5 Sahel et la tenue récente du forum «Invest in Mali».

En outre, le président de l’Assemblée nationale a saisi l’occasion pour saluer le courage politique et la sagacité du chef de l’Etat dans l’apaisement du climat politique, tout en rappelant sa décision de suspendre le projet de révision constitutionnelle. Selon l’honorable Sidibé, l’insécurité urbaine grandissante, les litiges fonciers, la cybercriminalité, les incendies sont autant de défis auxquels il convient d’apporter des solutions appropriées.

Pour sa part, le président de la section judicaire de la Cour suprême, Bourama Coulibaly a indiqué que l’année 2017 se termine dans un contexte marqué par l’insécurité «avec des attaques terroristes barbares». Le haut magistrat a déploré l’enlèvement du juge de Niono, Soungalo Koné et a lancé un appel aux autorités pour qu’il soit libéré au plus vite. Bourama Coulibaly a également plaidé la cause de l’équipement de nos forces de défense et de sécurité.

TOUS AUX URNES. A son tour, le président de la Cour constitutionnelle, Mme Manassa Danioko, a retenu que l’année qui s’achève a été marquée par l’élection législative partielle à Mopti et le projet de révision constitutionnelle. Elle a salué la sagesse qui a amené le chef de l’Etat à la suspension du projet de révision constitutionnelle. S’exprimant sur les perspectives électorales, Mme Manassa Danioko a regretté le manque de mobilisation des citoyens lors des rendez-vous électoraux. «Qui ne vote pas renonce à ses droits constitutionnels», fera-t-elle remarquer, avant d’appeler nos compatriotes à accomplir leur droit civique. Par ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle a estimé que la création de la Force conjointe du G5 Sahel constituait «une réponse durable aux menaces transfrontalières et terroristes». Elle a ajouté que le chef de l’Etat a souci du respect de son serment. Présentant ses vœux au nom des juges parlementaires, le président de la Haute Cour de justice, Abdrahamane Niang, a reconnu que l’opérationnalisation de l’institution qu’il dirige est à mettre à l’actif du président Kéïta qui, dira-t-il, ne ménage ni son temps ni son énergie pour la paix et la réconciliation au Mali. À l’entame de son intervention, le président du Haut Conseil des collectivités, Mamadou Satigui Diakité, a salué la mémoire des jeunes Maliens qui viennent de mourir en mer Méditerranée. Pour l’élu, l’année 2017 a été celle des épreuves, lesquelles ont été surmontées grâce à la clairvoyance du président de la République. «L’année 2017 a été aussi l’année de la paix et du développement. Les Collectivités territoriales disent Merci au chef de l’Etat», a déclaré Mamadou Satigui Diakité.

Quant au président du Conseil économique, social et culturel, Dr Boulkassoum Haidara, il a adressé ses félicitations aux autorités pour la réussite de l’édition spéciale de la Biennale qui, de son point de vue, renforcera l’unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il a émis le souhait de voir aboutir le projet de relecture des textes de son institution qui n’ont pas changé depuis une vingtaine d’années. Au nom des autorités administratives indépendantes, le président de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP), Oumarou Ag Mohamed Ibrahim, a souhaité pour le pays plus de stabilité, de concorde et de paix. Il dira que chaque Malien doit garder à l’esprit que le Mali est une Nation.

POUR L’HONNEUR ET LA DIGNITÉ. Après toutes les interventions, le président de la République a remercié les chefs d’institutions de la République et les responsables des autorités indépendantes pour leurs voeux sincères en faveur de l’avènement de la paix et de la concorde nationale. Il a confié que tous ont une mission difficile, celle de demeurer les piliers du pays. «Ne laissez pas ce beau pays s’écrouler. Nous ne pouvons pas le faire, donc nous devons tous, chacun à son niveau se ressaisir, pour notre honneur, notre dignité et la survie du Mali», a martelé Ibrahim Boubacar Kéïta.

S’adressant au président de l’Hémicycle, le chef de l’Etat s’est dit satisfait de l’accompagnement des députés. Selon lui, l’Assemblé nationale a été à hauteur de mission et d’accompagnement. «Jamais le travail du gouvernement n’a été entravé, au contraire vous nous engagez à l’action, à faire plus et mieux», s’est félicité le président Kéïta qui ajoutera par ailleurs que l’initiative du Programme d’urgences présidentiel est nécessaire à l’amélioration des conditions de vie des populations. Elle couvre les secteurs de l’eau potable, l’électricité, la santé, etc.

Se prononçant sur les échéances électorales à venir, Ibrahim Boubacar Kéïta a assuré qu’elles se tiendront à bonne date. «J’ai le devoir de préparer des échéances électorales et je le ferai comme toujours je l’ai fait dans les règles de l’art», a-t-il soutenu. «Ces derniers temps, le débat national a été pollué pour dire qu’il n’y aura pas d’élections et d’aller vers une transition, mais pourquoi à sept mois de cette échéance là ? A-t-on si peur du vote des Maliens ? Nous sommes sereins et c’est pas une sérénité feinte…. Non, nous allons aux élections et les Maliens décideront», a tranché le chef de l’Etat. Et d’ajouter : «Nous ne laisserons personne troubler ce pays impunément, plus personne… Nous ne sommes pas dans un Etat sauvage».

Par ailleurs, le chef de l’Etat a indiqué qu’aujourd’hui l’optimisme est permis compte tenu des avancées majeures dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. «Que l’année 2018 soit l’année des retrouvailles maliennes, l’année de la stabilisation définitive du Mali et l’année d’une paix durable. Que les enfants du Mali, du Nord au Sud, d’Est en Ouest nous redonnent à vivre ce que nous avons vécu durant la Biennale», a souhaité le président Ibrahim Boubacar Kéïta.

Massa SIDIBÉ

