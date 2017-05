L’élection du président de la République française dimanche prochain intéresse de près les Maliens de la diaspora, à travers le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM). Dans un communiqué déposé à notre rédaction, il invite l’électorat de la diaspora en général et malienne en particulier à voter Emmanuel Macron.

Le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM) suit avec grand intérêt l’élection présidentielle française dont le second tour aura lieu ce 7 mai 2017. La diaspora malienne à l’Hexagone est l’une des plus importantes de tous les autres pays. Par conséquent, beaucoup de nos compatriotes disposent de la nationalité française et ont le pouvoir d’influencer le résultat final du duel Macron-Le Pen. Avec une Marine Le Pen connue pour ses discours racistes et xénophobes, le CSDM ne voit pas un meilleur avenir pour les diasporas.

Le CSDM a décidé de se lever pour faire barrage au Front national. Il appelle tous ses militants ainsi que tous les résidents d’origine étrangère ayant obtenu la nationalité française à voter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, probable futur président de la France, fait partie du cercle des amis de Cherif Mohamed Haïdara, le président du CSDM.

“Nous CSDM, structure qui se bat pour la défense de la diaspora malienne, demandons à toutes les forces démocratiques et républicaines à faire barrage au Front national à l’élection présidentielle du 7 mai prochain en France”.

La qualification de Marine Le Pen pour le second tour, quinze ans après son père Jean-Marie Le Pen, marque “un jour de honte pour la France”.

L’association CSDMF regrette “à quel point la démocratie est malade pour en arriver à ce que le corps électoral ait choisi comme finaliste la candidate d’un parti raciste, antisémite, opposé aux valeurs de la démocratie et adepte des replis identitaires les plus haineux”.

Youssouf Coulibaly